Actrița a recunoscut impactul uriaș al schimbărilor hormonale, dar și fricile care au apărut odată cu venirea pe lume a fiului ei, Radu, născut în noiembrie 2024.

„Cred că sunt mai calmă și mai răbdătoare ca niciodată. Dar nu văd tot ce fac ca pe un sacrificiu. Și, sincer, dacă aș începe să simt că e un sacrificiu, cred că ar fi un semnal de alarmă pentru mine. Înseamnă că, undeva, ceva nu mai este în echilibru! Ce m-a surprins cel mai mult? Faptul că, efectiv, secundă de secundă trebuie să fii acolo cu totul.

Nu doar prezentă fizic, ci cu toți «creierii» la tine. Copilul are nevoie de tine constant, nu există pauză. Poate obosești, poate cedezi uneori, dar trebuie să fii acolo cu inima și cu mintea. Nu știu dacă m-a schimbat complet, dar cu siguranță m-a adus mai aproape de o versiune a mea mai așezată și mai atentă la ce contează cu adevărat”, a declarat Anca Dinicu pentru revista VIVA!

Multe femei suferă de depresie postnatală, mai ales la primul copil. Acest lucru i s-a întâmplat și actriței.

„Da, am avut și eu stări mai delicate și cred că e absolut normal. Hormonii joacă un rol uriaș, iar abia acum, după ce am trecut prin asta, realizez cât de mult ne influențează. Nici nu pot spune exact cum le-am depășit. Cred că, treptat, odată ce corpul începe să-și revină, când nu mai simți dureri fizice și când începi să ieși din casă, lucrurile se schimbă.

Am simțit o diferență enormă în starea mea de spirit când am început să ies la plimbare cu cățelul sau să merg până la supermarket. Mă bucuram de parcă eram la Disneyland. Cât despre ideea de a mai deveni mamă… nu exclud, dar nici nu mă văd întorcându-mă prea curând în acel carusel. Și, realist vorbind, dacă nu se întâmplă într-un viitor apropiat, e posibil ca șansele să se diminueze. Dar, momentan, nu îmi bat capul cu asta. Sunt prezentă aici, acum, și încerc să mă bucur de tot ce am deja”, a spus Anca Dinicu pentru sursa citată.

