Fiul cel mare al regretatului Michael Jackson, Prince Jackson, și-a anunțat logodna cu iubita sa de lungă durată, Molly, după o relație de opt ani. Potrivit People.com, tânărul de 28 de ani a făcut anunțul pe rețelele de socializare, folosind melodia tatălui său din 1987, „I Just Can’t Stop Loving You”.

O poveste de dragoste de opt ani

Prince Jackson a împărtășit momentul special cu fanii săi, postând o serie de imagini care surprind cele mai frumoase momente ale relației lor. Prima fotografie îi arată pe cei doi sărutându-se într-un parc, purtând ținute asortate în nuanțe de alb și crem. „8 ani în urmă ♾️ înainte. Molly și cu mine am petrecut mult timp împreună și am creat amintiri incredibile”, a scris Prince în descrierea postării.

„Am călătorit prin lume, am absolvit facultatea și am crescut atât de mult împreună. Sunt entuziasmat pentru acest nou capitol din viața noastră, în care vom continua să creștem și să creăm amintiri minunate. Te iubesc, iubito 😘”, a adăugat el.

Între imaginile postate se numără și o fotografie cu bunica paternă a lui Prince, Katherine Jackson, precum și imagini de la absolvirea facultății. Aceste momente subliniază importanța pe care Molly o are în viața lui Prince și în familia Jackson.

O relație echilibrată

În 2018, Prince a vorbit deschis despre relația sa cu Molly, subliniind complementaritatea dintre ei. „În toate există un echilibru important”, a declarat el pentru People. „Cred că eu sunt într-un anumit fel, iar ea este foarte – nu vreau să spun opusă – dar complementară într-un mod în care ne echilibrăm reciproc. Eu sunt mai agresiv, ea este puțin mai blândă”.

Anunțul logodnei a fost primit cu bucurie de către familie. Vărul lui Prince, Taryll Jackson, fiul regretatului Tito Jackson, și-a exprimat fericirea în comentarii, scriind: „😊💙🙏🏽 Felicitări!!!”. De asemenea, sora lui Prince, Paris Jackson, și-a arătat anterior aprobarea pentru relația fratelui său cu Molly.

Într-un comentariu la o postare din 2018, Paris a scris: „Îmi încălzește inima să văd câtă bucurie vă aduceți unul altuia. La mulți ani, vă iubesc pe amândoi”. Cu această logodnă, Prince Jackson deschide un nou capitol în viața sa, continuând moștenirea familiei Jackson și construindu-și propriul drum alături de aleasa inimii sale.

