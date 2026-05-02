Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani. Fotografia adorabilă publicată de Prințul William și Kate Middleton

Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani, iar cu această ocazie, Prințul William și Kate Middleton au publicat o fotografie specială a fiicei lor. Imaginea, distribuită pe conturile oficiale de social media ale familiei, oferă o perspectivă rară asupra vieții tinerei prințese.

În fotografie, Charlotte apare zâmbitoare, îmbrăcată într-un pulover cu dungi roșii și negre și blugi, înconjurată de natură. Portretul a fost realizat de fotograful Matt Porteous, în timpul vacanței de Paște petrecute în Cornwall. „Îi dorim Charlottei o aniversare foarte fericită!”, au transmis părinții ei.

O prințesă care crește sub privirile publicului

Noua fotografie scoate în evidență pasiunea lui Charlotte pentru natură, dar și asemănarea izbitoare cu tatăl său, Prințul William. Trăsăturile sale au fost adesea comparate cu cele ale acestuia, în timp ce părul lung și lejer amintește de stilul mamei sale, Kate Middleton.

Fanii familiei regale au fost încântați de imagine și au remarcat cât de mult a crescut micuța prințesă.

Deși este a treia în linia de succesiune la tron, Prințesa Charlotte duce o viață relativ normală pentru vârsta ei. Frecventează Lambrook School și este pasionată de dans, în special de balet. Totodată, adoră muzica și activitățile creative, precum realizarea de brățări, un gest simpatic fiind atunci când i-a oferit tatălui ei o brățară pe care scria „papa”.

Un rol important în familia regală

Născută pe 2 mai 2015, la St Mary’s Hospital din Londra, Charlotte Elizabeth Diana este prima prințesă britanică ce nu a fost depășită în linia de succesiune de un frate mai mic, datorită modificării legii din 2013.

Descrisă de apropiați drept „cea care conduce” în familie, Charlotte a cucerit deja publicul prin naturalețea și siguranța de sine afișate la evenimentele oficiale.

