Autoare de cărţi pentru copii şi blogger de succes, „Prințesa urbană” a explicat pe îndelete de ce părășește România. „În momentul în care o să urc acest clip pentru voi noi vom fi deja în avion, pentru prima oară în viaţa noastră cu bilet doar dus. Ne-am hotărât să plecăm după mulţi ani în care am făcut tot ce-am putut să contribui la schimbarea lucrurilor care atât de tare mă întristează şi mă frustrează şi mă supără aici.

Din păcate nu mai am resurse, am obosit şi nici nu cred că vreo schimbare importantă se va mai întâmpla pe parcursul vieţii mele. Sigur că plecăm mai mult pentru copii, dar nu vreau să fiu ipocrită, aşa că o să recunosc că plec în primul rând pentru mine, pentru noi. Cred că avem dreptul să trăim liniştiţi, fără să ne enervăm de zeci de ori pe zi din lucruri care nu ţin de noi şi oricât am face noi eforturi ele nu se vor îmbunătăţi în viitorul apropiat. E o decizie la care am ajuns cu multă-multă tristeţe, pentru că avem atât de mulţi oameni dragi aici, locuri dragi, am construit atâta“, a declarat cu regret Ioana Macoveiciuc, conform adevarul.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Îmi este greu, sunt copleşită de multe emoţii. Cele mai multe sunt de nerăbdare, de entuziasm, dar îmi este şi foarte frică. Avem 40 şi de ani, copiii sunt măricei. Va trebui să ne adaptăm cu toţii într-un loc cu o limbă pe care nu o înţelegem, dar sunt convinsă şi încrezătoare că vom fi bine.

Suntem oameni muncitori, respectăm regulile, cred că ne vom adapta în cele din urmă. Nu mă aştept să fie Paradisul pe pământ acolo, suntem realişti, nu mai avem 18 ani şi naivitatea de atunci. Va urma o perioadă complicată, dar cred că pe termen lung e un lucru pe care măcar trebuie să-l încercăm, chiar dacă n-o să ne iasă aşa cum ne dorim“, a mai spus scriitoarea.

„Prințesa urbană” a dezvăluit și care e țara în care s-a mutat deja, țara în care își va crește copiii. În Olanda va trăi cu familia ei. Ajunsă deja acolo de ieri, 27 ianuarie, ea a arătat și câteva poze din noua locuință. Casa este pe mai multe etaje, are chiar și o mică grădină și o priveliște către un canal.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Am ales Olanda pentru că ni se pare un loc în care copilul este în centrul multor lucruri şi pentru că e un loc curat, liniştit, oamenii fac sport, sunt mai relaxaţi, au nivel de trai şi un ritm mai potrivite cu ce ne dorim şi noi“, a mai explicat ea în mediul online.

PARTENERI - GSP.RO Obiceiul ciudat al finalistei de la Australian Open. Ce face între gameuri: „Nu am văzut niciodată așa ceva în tenis!”

Playtech.ro Profeția lui Nostradamus despre posibilul război Rusia – Ucraina. Legătura tulburătoare cu România

Observatornews.ro Mario, băiețelul român ucis în Anglia, a fost înjunghiat mortal chiar de bunica lui. Părinții micuțului sunt devastați: "Era cel mai fericit copil"

HOROSCOP Horoscop 28 ianuarie 2022. Săgetătorii au multe pe cap, ceea ce nu e deloc o noutate, dar asta e ceea ce poate complica lucrurile

Știrileprotv.ro Cine e tânărul cu BMW care a pierit în mașina strivită de un TIR, pe un drum drept

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Raluca Feher, despre secretele vieții ei de influencer