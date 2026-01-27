La scurt timp, postul din Pache Protopopescu a dezvăluit în exclusivitate pentru Libertatea că pe tronsonul orar în care telespectatorii vedeau „La Măruță” vor fi introduse „seriale orientate către publicul feminin”. Iar Cătălin Măruță dădea de înțeles că a fost dat afară, nu că a plecat de bunăvoie!

„Leyla” și „Lecții de viață”, difuzate de PRO TV în loc de „La Măruță”

Săptămânile au trecut, iar PRO TV a oferit noi informații despre producțiile care vor înlocui emisiunea „La Măruță”: de la ora 14.00 va fi difuzat serialul „La marginea lumii” (titlul original: „Uzak Șehir”), iar de la ora 15.00, când începea emisiunea prezentată de Cătălin Măruță, pe post va fi serialul „Leyla” (titlul original: „Leyla: Hayat… Ask… Adalet…”). Apoi, de la ora 16.00 va începe „Lecții de viață”!

Astfel, vedeta care va apărea la PRO TV în locul lui Cătălin Măruță, de la ora 15.00, este Cemre Baysel, actrița principală din „Leyla”. Producția este o poveste intensă despre pierderea inocenței, trădare și dorința de dreptate.

Rămasă fără mamă încă din copilărie, Leyla (Cemre Baysel) ajunge să trăiască un adevărat coșmar după ce tatăl ei se recăsătorește cu Nur (Gonca Vuslateri), o femeie aparent devotată, dar care se dovedește a fi crudă și manipulatoare. Incapabilă să își convingă tatăl de adevăr, Leyla pierde totul în urma unui plan diabolic, fiind aruncată într-o lume dură, lipsită de siguranță.

Ani mai târziu, Leyla se întoarce sub o altă identitate, hotărâtă să-și recupereze viața și să se confrunte cu trecutul. Însă reîntâlnirea cu iubirea din copilărie și confruntarea cu propria conștiință îi vor pune la încercare planul de răzbunare.

Primele cinci episoade vor fi disponibile în avans cu o săptămână înainte de premiera la televizor, iar ulterior, începând cu 9 februarie 2026, pe VOYO fanii pot urmări serialul cu șapte zile înainte de difuzarea la TV.

Cine este Cemre Baysel, actrița care apare pe tronsonul lui Cătălin Măruță

În vârstă de 26 de ani, Cemre Baysel s-a născut în Izmir (Turcia) și este deja una dintre cel mai bine plătite actrițe din țara ei, jucând în producții urmărite de milioane de persoane.

Cemre Baysel a absolvit Departamentul de Pictură al Liceului de Arte Plastice Buca Ișilay Saygin, iar apoi a urmat cursurile Departamentului de Pedagogie Artistică din cadrul Universității Ege. La vârsta de 15 ani, ea a debutat în televiziune cu un rol secundar în serialul de comedie „Yeșil Deniz”.

Ulterior, actrița care va apărea pe PRO TV de la ora 15.00 începând cu 9 februarie 2026, în locul emisiunii „La Măruță”, a jucat în serialul de crimă „Isimsizler” și în drama istorică „Payitaht: Abdulhamid”, unde a avut roluri secundare.

Cemre Baysel, actrița din Leyla, noul serial difuzat de PRO TV și VOYOIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 32

Cemre Baysel a devenit cunoscută publicului larg datorită rolului secundar din serialul „Elimi Birakma”. După care a mai avut un singur rol secundar, în „Ramo”, pentru ca mai apoi să primească doar roluri principale.

Primul ei rol principal a fost în serialul „Sol Yanim”, după care a mai jucat în producții precum „Baht Oyunu”, „Senden Daha Guzel”, „Sakla Beni”, „Bozkir”, „Așk Filmi”, „Leyla” și „Guller ve Gunahlar”.

În anul 2021, Cemre Baysel a fost desemnată „Steaua în ascensiune” la premiile Golden Butterfly Awards, iar un an mai târziu a devenit imaginea unor branduri importante.

Andra, în lacrimi la emisiunea soțului ei

La aproximativ o săptămână după ce toată lumea a aflat că emisiunea „La Măruță” dispare din grila PRO TV, Andra a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, soțul ei, în timp ce vorbea despre faptul că și-a pus aparat dentar și că începe un nou sezon „Românii au talent”, Andra a început să plângă și să le mulțumească tuturor din echipa „La Măruță”.

„Vreau să zic că am venit cu multă energie și vreau să vă transmit toată energia mea bună. Dar este ceva peste care nu pot să trec! Am zis, dar nu știu de ce mă apucă așa… Vreau să transmit echipei «La Măruță» toată dragostea și tot respectul meu pentru tot ce au însemnat acești 18 ani. A fost extraordinar de frumos pentru noi ca familie să trăim toate momentele familiei noastre… Căsătoria, nașterea copiilor noștri, petrecerile de la botez… Ați fost lângă noi, ați fost familia noastră. Și vă mulțumim pentru lucrul ăsta. N-ai cum să treci, când trăiești atât de multe lucruri cu niște oameni și când știi cât sunt de dedicați…

Îmi cer scuze că plâng. Sunteți foarte mișto! Vreau să vă asigur de toată iubirea mea și de tot respectul meu și al familiei mele. Vă iubim! E o perioadă grea, toate lucrurile în viață se termină la un moment dat, mai ales genul ăsta de emisiuni. Nu e nimic atât de grav. Te-am împărțit atâția ani cu această echipă. Pentru mine a devenit o a doua familie a ta, pe care am început să o îndrăgesc prin tine. Sunteți foarte talentați, de la mine, aveți Golden Buzz pe viață! Ca să rămân în spiritul emisiunii «Românii au talent». Încă o dată spun: viața merge mai departe! Atâta tot că se termină un capitol care a fost foarte frumos. M-au copleșit toate emoțiile”, a spus Andra în fața lui Cătălin Măruță.

Câteva ore mai târziu, Andra și Cătălin Măruță au văzut alături de presă și de o parte din echipa PRO TV prima ediție a emisiunii „Românii au talent” 2026. Iar în momentul în care artista a apăsat la televizor butonul „Golden Buzz” alături de Eva, fiica pe care o au împreună, ea și prezentatorul s-au sărutat pe canapea.

