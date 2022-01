În cadrul unui interviu pentru Ciao, Nadine a vorbit despre viața sa în Franța, acolo unde locuiește de o perioadă bună de timp. Vedeta simte lipsa prietenilor și vorbește des cu aceștia, ba chiar ei o vizitează.

„De acasă îmi este dor de prieteni. Nu stau să mă bosumflu, dar dacă ar fi să gândesc vreun dor, ar fi timpul cu ei. În schimb, mai vin ei aici, mai mergem noi. Când vin la București, dorm la ei acasă, ca să facem distanța mai mică. Ei mai tot vin și da, oamenii, calitatea, conexiunea umană cu ei. Stăm toată ziua pe whatsappuri, pe videocall-uri. Dar dacă ar fi să îmi fie dor de ceva, ar fi ei!”, a declarat vedeta.

Nadine, în vârstă de 44 de ani, recunoaște că are o relație defectuoasă cu mâncarea și își dorește să schimbe această situație. Pentru anul 2022, ea are multe idei de pus în practică și speră să rezolve problema cu care confruntă.

„Am o relație defectuoasă cu mâncarea și îmi doresc să conștientizez disonanța dintre emoție și mâncat. Știu cum să lucrez la asta. Este ceva foarte personal, nu este ceva ce mă poate învăța cineva. Nu este ceva ce pot citi undeva. Este nevoie de meditație multă, am nevoie să intru în mine și să văd unde este legătura ruptă între nutriție și emoție.

Înțeleg la nivel teoretic, dar nu înțeleg de ce comportamental nu pot avea ultimul cuvânt atunci când vine vorba de emoție și hrană. Îmi doresc ca în 2022 să aprofundez relația mea cu hrana. Pentru că, din păcate, nu folosesc mâncarea doar pentru a da nutrienți trupului. Ci o folosesc doar pentru a alina ceva, pentru a-mi da confort. Și este un comportament defectuos, negativ. Îmi face rău, mă încurcă și pentru 2022 îmi doresc asta. Iar altfel, ca toată lumea, sănătate, dar dacă ar fi să exclud familia, asta mi-aș dori”, a declarat Nadine.

Nadine face școală la distanță

„După ce a trecut cu brio peste Bac, Nadine a devenit studentă la Facultatea de Psihologie. A muncit extrem de mult pentru a își îndeplini aceste dorințe. Vedeta a fost acceptată la o universitate din Statele Unite ale Americii, într-un program de licență în Știința Psihologiei și studiază online.

Merge foarte bine cu școala la distanță. E o vârstă pentru toate. Din punctul meu de vedere, a adultului cu copil, cu familie, cel mai bine i se potrivește școala la distanță. Din punctul meu de vedere. Pentru că prioritatea pentru adultul cu familie este familia, copilul. Nu poți să pleci 6-8 ore de luni până vineri de acasă și să lași copilul cu alții. Nu se poate așa ceva!

Și pentru mine, această școală la distanță este idealul. Sunt cu copilul, pot să îmi duc copilul peste tot unde are nevoie. Pot avea grijă de el, am grijă de casă. Și, în plus, și evoluez educațional. Și îmi place, îmi place să pot să îmi fac lecțiile la biroul meu, în casa mea. Sau să particip la ore în casa mea, îmbrăcată lejer, fără nicio presiune, fără niciun stres. Din punctul meu de vedere, și calitatea informației pe care o înregistrez este de o altă natură. Este una superioară, nu mi-e frig, nu mi-e cald, nu mi-e foame, mi-e bine! Poate și de asta iubesc școala atât de mult. Pentru că o fac din prea plin, nu din prea puțin.

O fac și în termenii mei. Am și eu un cuvânt de spus în felul în care primesc informația. Și mă bucur de calitatea vieții în timpul unui curs. Indiferent de cât de mult durează ora, cursul într-o zi, nu îmi lipsește nimic. Cum spuneam, sunt în total confort tot timpul, și confortul de care mă bucur mă ajută să înregistrez mai bine informația și să mă bucur de ea altfel!”, a declarat Nadine pentru sursa mai sus-menționată.

