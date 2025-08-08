Una dintre cele mai mari probleme a fost… vremea. Deși traseul din acest sezon a inclus țări cu climat cald, ploile torențiale au pus la grea încercare nervii și rezistența fizică a tuturor. „În primul rând n-a ținut vremea cu noi nici măcar o clipă în sezonul acesta de Asia Express. Ne-a plouat cum nu vă puteți imagina!

Concurenții au fost uzi până la piele non-stop. Nici nu știu cum au rezistat psihic în primul rând. În Filipine este cald. Dar când ești ud non-stop, la un moment dat ți se face și frig. Și după ce că îți este frig, îți este și foame. Și după ce că ți-e foame, ești și nedormit și tot așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-am tras chiar lozul norocos”, a declarat Irina Fodor pentru Cancan.ro.

Ce au descoperit pe traseul Asia Express 2025

Prezentatoarea a explicat și cum realitatea din țările vizitate a fost diferită de așteptările echipei. Deși spectaculoase, locurile prin care au trecut le-au oferit și numeroase „șocuri culturale”. „Dar am trăit niște, cum să spun, șocuri aproape. Pentru că ne așteptam să găsim ceva și am găsit altceva. Vietnamul a fost total diferit față de cum ne așteptam noi să-l vedem, să-l găsim. Spectaculos din multe puncte de vedere.

Coreea de Sud este așa, ca o piatră prețioasă, greu de atins și când ai ajuns acolo, totul te fascinează. Nici nu știu de unde să încep, pentru că a fost, din punctul meu de vedere, un sezon atipic”, a mai spus vedeta Antenei 1.

Sezonul 8 s-a remarcat și printr-un alt tip de energie adus de concurenți, diferit față de sezoanele anterioare. „Și treaba asta atipică, cred că au dat-o concurenții. A fost un cast diferit ca vibe. Adică, mult mai orientați spre a trăi clipa, spre a se simți bine, spre a se distra. Și atunci, au schimbat cu totul ritmul cursei, din punctul meu de vedere. Mi-a plăcut într-un fel.

Într-un fel eram obișnuită cu încrâncenarea, cu adrenalina aia non-stop: vreau să ajung primul, vreau să ajung primul. Aici s-au schimbat un pic lucrurile. N-a dispărut, cum să spun, spiritul de competiție, dar în alt fel, și cu alte glume, și cu altfel de moduri de a se descurca în societățile pe care le-am întâlnit. Este altfel față de ce ați văzut până acum”, a încheiat Irina Fodor.

Sezonul 8 al emisiunii Asia Express promite așadar nu doar un traseu spectaculos, ci și o abordare diferită, atât din partea echipei de producție, cât și din partea concurenților. Cu ploi torențiale, epuizare și o atmosferă neașteptată, aventura din 2025 se anunță a fi una memorabilă pentru telespectatori.

Când începe Asia Express 2025

Asia Express 2025 va avea premiera pe 7 septembrie. Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.

Noul sezon marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.



