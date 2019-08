Soția lui Adi Sînă s-a externat din spital, însă recuperarea este grea, iar vedeta recunoaște că are încă dureri mari, după operația de cezariană

„Sincer, nu mă așteptam la cezariană, nu eram pregătită. Și mental nu am fost ok, recuperarea grea, dar a trecut. Nu recomand cezariana. Încă mai am dureri mari după operație. Dar sunt optimistă că-mi revin repede. Și sunt foarte fericită pentru tot“, a scris Anca Serea pe contul de socializare, într-un comentariu.

Citeşte şi:

Florin Piersic Jr., implicat într-o bătaie ca în filme alături de Ionut Iftimoaie și Alexandru Lungu

Jojo și-a deschis sufletul în fața tuturor. Mesajul transmis de la Mormântul Sfânt

Soția președintelui Asociației TATA, prima declarație pentru Libertatea, după ce a depus plângere împotriva acestuia: „Vreau să-mi protejez copilul”

GSP.RO VIDEO Ce făcea o femeie acasă, în lipsa soțului. Bărbatul a rămas fără cuvinte și a publicat filmulețul intim