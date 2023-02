Probleme pentru Vica Blochina după Survivor 2023: „E un coșmar!”. Nici pentru 500.000 de euro n-ar participa din nou

Mulți nu i-au dat multe șanse Vicăi Blochina la Survivor România 2023, însă ea a dovedit că se descurcă în orice condiții, a adus multe puncte pentru echipa Faimoșilor, chiar dacă i-a fost deosebit de greu pe trasee. Publicul a decis însă să fie trimisă acasă, după o lună de concurs.

Vicăi Blochina nu i-a părut rău că a fost eliminată, își dorea să revină acasă, la confortul ei. Nici după câteva săptămâni de când a ajuns în România, ea nu a revenit la programul normal. „Mă culc foarte târziu și mă scol foarte târziu.

Nu am reușit încă să revin la fusul orar de acasă. Și de fiecare dată când adorm, visez că sunt în junglă, că particip la Survivor și că mă lupt pentru nu știu ce! E un coșmar!”, a susținut Vica Blochina, care a explicat că nu igiena și condițiile din junglă au deranjat-o, ci neînțelegerile cu colegii. „Eu sunt de felul meu o fire foarte glumeață. Eu rând mult și spun glume. Acolo așa ceva nu a fost posibil.

Acolo fiecare se urăște cu fiecare, fiind vorba despre un concurs pe care fiecare vrea să-l câștige. Și atunci se uită la tine ca la un rival, cu alți ochi. Ca atare, vibe-ul meu a fost din capul locului unul cu totul diferit de ceea ce se petrece acolo. Nu lipsa mâncării sau a confortului de acasă e principala problemă, ci modul în care te raportezi la ceilalți. Cred că d-aia nici nu mi-am revenit. Fiindcă eu sunt obișnuită să petrec timp cu prietenii, să vorbim, să facem planuri. Nici la acest capitol nu am reușit încă să revin și mă tem că va mai dura o vreme!”, a mai zis ea.

În ceea ce privește relația cu fiul ei, Vica Blochina spune că e fericită pentru că se înțelege foarte bine cu Edan, care nu a fost de acord ca ea să plece la Survivor. Totodată, vedeta a anunțat că nici pentru 500.000 de euro nu ar mai participa la un astfel de concurs. „Perioada asta de patru săptămâni, cât am stat în Dominicană, a fost cea mai lungă în care am fost departe de fiul meu. Și atunci când m-am întors și am realizat ce am acasă, m-am gândit imediat că trebuie să învăț să mă bucur și mai mult de toate astea. Când intri în acel proiect, e o trăire foarte intensă, dar egoistă”, a spus ea.

Și a continuat: „Acasă la fiecare dintre noi, viața nu e așa. Am înțeles asta după cele patru săptămâni de concurs. Am fost ușor dezamăgită de rezultatul meu, fiindcă eu sunt obișnuită cu participări cu rezultate meritorii la emisiunile de tip reality-show. Am atins fie faza semifinalelor, fie pe cea a finalelor, așa cum s-a întâmplat fie la Ferma vedetelor, fie la Asia Express. Acum a fost cu totul altceva. Am mulțumit pentru cele trăite, dar mi-a ajuns! Aceasta a fost ultima emisiune de acest gen la care mai merg. Nici pentru jumătate de milion de euro nu mai accept așa ceva!“, adaugă ea pentru Playtech Știri.

Edan, fiul Vicăi Blochina și al lui Victor Pițurcă, locuiește acum la tatăl lui.

