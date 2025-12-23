„Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, ediție specială în Ajunul CrăciunuluiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Teo Trandafir și Ilinca Vandici aduc la „Follow us!” emoţia Crăciunului în trei ediții de colecţie

În perioada 24-26 decembrie, telespectatorii Kanal D vor putea urmări trei ediții festive „Follow us!”. Teo Trandafir și Ilinca Vandici au pregătit subiecte de interes și discuții cu experți despre un stil de viață echilibrat într-o perioadă în care suntem înconjurați de tot soiul de tentații culinare și nu numai. De asemenea, telespectatorii se vor putea bucura de invitați care vor vorbi cu sensibilitate despre magia Crăciunului și despre cum să ne bucurăm plenar de tot ceea ce ne oferă Sărbătorile.  

Pe principiul , de Sărbători mulți dintre noi suntem tentați să cădem în capcana exceselor alimentare. Tocmai de aceea, pentru a vă ajuta să găsiți echilibrul în farfurie, Teo și Ilinca vor sta de vorbă, miercuri, în Ajunul Crăciunului, la „Follow us!”, cu dr. Nicoleta Lupașcu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice. Aflați de la un specialist ce, cum, cât și când să mâncați de Sărbători pentru a vă menține silueta și starea de bine. Tot la capitolul mâncare, chef Cristi Șerb va dezlega tainele preparatelor tradiționale de la ingrediente la proces tehnologic și organizarea în bucătărie.

Copilul-minune Rareș Prisăcariu ne va spune cum vede și simte Crăciunul. În aceeași ediție, psihoterapeutul Irina Petrea vine în sprijinul părinților divorțați cu sfaturi și recomandări despre cum să aibă grijă de sănătatea emoțională a copiilor și cum să abordeze Crăciunul în două case al micuților.

În prima zi de Crăciun, preotul Vlad Roşu vorbește despre semnificatia spirituală a Sărbătorii

Pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun, la „Follow us!”, preotul Vlad Roșu ne aduce aminte de latura spirituală a Sărbătorilor. Dincolo de consumerism, într-un dialog plin de sensibilitate, părintele Vlad vorbește despre adevărata semnificație a Crăciunului. Tot în această ediție, Monica Tatoiu îl va pune sub lupă pe Moș Crăciun. Ramona Păuleanu și Adrian Cuculis vor povesti despre cum arată Sărbătorile în familie și cum e viața cu trei copii.

Pe 26 decembrie, în a doua zi de Crăciun, încep deja pregătirile pentru Revelion. Teo și Ilinca vor sta de vorbă cu Dr. Cristalia Rusu, medic primar dermato-venerolog, despre rutina de skincare și obiceiurile necesare pentru un aspect proaspăt și sănătos al pielii.

Tot în această ediție, floristul Nicu Bocancea vine cu inspirație pentru decorul din noaptea de Revelion, astfel încât să devenim cele mai bune gazde. Nicoleta Luciu și Ava ne vor încânta cu o surpriză muzicală. Numerologul Bogdan Ungureanu va face previziuni pentru 2026 cu privire la tot ceea ce vă interesează – relații, carieră, provocări, schimbări etc.

Urmăriți, așadar, de Crăciun, trei ediții „Follow us!” de colecție, pe 24, 25 si 26 decembrie, de la ora 8:00, ediții pline de surprize, din care să alegeți tot ceea ce aveți nevoie pentru prezent, dar și pentru anul care vine!  

„Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, ediție specială în Ajunul Crăciunului

Miercuri, în Ajunul Crăciunului, la „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, emisiune difuzată de la ora 22:55, la Kanal D, cinci copii isteți se vor strânge în jurul bradului frumos împodobit și vor porni în căutarea cuvintelor potrivite. Ghidați de enunțurile și definițiile amfitrionului Dan Negru, într-un decor festiv, Antonia, Simon, Sylvia, Andrei și Carina își vor testa vocabularul.

Fără emoții, fără șoptit și fără fițuici, de multe ori în mai puțin de o secundă, micuții vor ghici cuvinte de sărbătoare, cuvinte din vacanța mare, cuvinte de la școală, cuvinte „gustoase”, cuvinte uzuale și cuvinte din desene animate.

„Copiii contează de Crăciun (…). Avem o tradiție la Kanal D, la fiecare sărbătoare importantă, aducem copii în platoul emisiunii! Să vezi ce simplu gândesc față oamenii mari!”, a declarat Dan Negru. „Așteptați-vă la lucruri simple, la bucurie și la veselie, la… Moș Crăciun!”, a adăugat amfitrionul emisiunii.

Micuții concurenți i-au spus lui Dan Negru ce-și doresc să devină cand vor fi mari, așa că îndrăgitul prezentator a avut în fața sa două viitoare învățătoare, un polițist, un medic veterinar și un medic pediatru în devenire.  

„Căluți pe zăpadă sau la sania Moșului”, „Bunătăți dulci pregătite în tigaie”, „Locul perfect pentru dat pe pârtie”, „Jocuri cu cifre și semne, care îți antrenează mintea”, „Sus răsare ca o taină mare”, „Bilețele pe care nu le folosesc cei care au învățat lecția”, „Rulouri delicioase pentru masa de Crăciun”, acestea sunt doar câteva dintre enunțurile la care copiii vor găsi soluția în ediția specială din Ajunul Crăciunului.

„Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, a doua ediție specială de Crăciun, pe 25 decembrie

După ce pe 24 decembrie, în Ajun de Crăciun, este alături de copii în platoul de la „Jocul cuvintelor”, în prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie, de la 23:00, Dan Negru ne invită să petrecem alături de cei mari, în platoul emisiunii fenomen. În calmul Sărbătorilor de iarnă, rudele se adună de această dată, în jurul „Pupitrului cuvintelor” la o vorbă prețioasă. Avem, în competiție, frați gemeni, mamă și fiică, dar și două cupluri soț-soție.

În această zi de Sărbătoare, cuvinte de mii de lei vor sta pe buzele celor patru perechi alcătuite din Steliana și Arthur, Dorina și Adrian, Laurențiu și Valentin, Maria și Ramona. Vom urmări așadar o ediție inedită a quiz show-ului „Jocul cuvintelor”, care pe lângă faptul că le pune concurenților mintea la contribuție, le sporește conexiunea emoțională și bugetul de familie!

Amfitrionul Dan Negru vine cu desaga plină de definiții, concurenții sunt joviali, bradu-i frumos împodobit şi toată lumea e gata de ghicit ce se ascunde în spatele enunțurilor.

Dincolo de „Jocul cuvintelor” și de antrenamentul menit să mențină mintea în formă de Sărbători, această ediție specială ne aduce aminte cât de important este să petrecem timp de calitate cu familia și să ne creăm împreună amintiri cu semnificație profundă.

„A vedea cum iarna își intră în drepturi”, „Activitate de iarnă bazată pe coordonare, echilibru și mult curaj”, „Loc perfect pentru pupici”, „Amintiri frumos împachetate”, „Produse dulci a căror rețetă se transmite din generație în generație” sunt doar câteva dintre enunțurile și definițiile acestei ediții speciale. Dezlegați-le și dumneavoastră tainele, odată cu concurenții!

Dan Negru va fi reprezentantul lui Moș Crăciun și, în stilu-i inconfundabil, va surprinde pe toată lumea cu daruri cu tâlc.

