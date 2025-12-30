PROTEVELION 2026 – programul PRO TV de Revelion

PRO TV anunță cea mai așteptată petrecere a anului. PROTEVELION 2026 este show-ul care va întreține atmosfera în noaptea dintre ani. Cu Raluka și Pavel Bartoș în rol de gazde și o selecție impresionantă de artiști și vedete, ediția de anul acesta va umple casele românilor cu energie, bună-dispoziție, umor și momente pline de surprize.

Pe 31 decembrie 2025, de la ora 20:00, începe o seară plină de distracție, momente memorabile și șansa de a câștiga 10.000 de euro!

Ce poate fi mai bun decât o seară de Revelion plină de energie, râsete și muzică? Adaugă șansa de a începe anul cu suma de 10.000 de euro! Pe parcursul PROTEVELION 2026, în intervalul 20:00 – 2:00, PRO TV îți aduce nu doar momente spectaculoase, ci și 6 indicii ascunse pe ecran. Tot ce trebuie să faci este să le descoperi și să intri în jocul „Prinde Indiciul”.

„Te distrăm de nu te vezi!”

Sub deviza „Te distrăm de nu te vezi!”, PROTEVELION 2026 promite să transforme noaptea dintre ani într-un spectacol de neuitat. Cei mai în vogă artiști vor aduce pe scenă momente muzicale spectaculoase, cu hituri care vor face publicul să cânte și să danseze toată noaptea.

Comedia va fi și ea la cote maxime, invitații fiind surprinși în cele mai amuzante și neașteptate situații, stârnind râsete care se vor auzi atât în platou, cât și în casele românilor.

„Anul ăsta, la PROTEVELION, am zis să ridicăm miza: dacă tot nu putem opri timpul, măcar să-l facem să danseze. Show-ul e o nebunie frumoasă cu artiști puși în situații imposibile, combinații la care n-ar fi visat nici algoritmul de la Shazam și surprize care ne-au făcut și pe noi, la filmare, să zicem: «Stai puțin, chiar cântă împreună?». Ediția din 2026 e despre bucurie pură, despre râs, muzică și chef de viață. Fiecare oră are un twist și exact de acolo va veni magia. Vrem ca oamenii de acasă să simtă că sunt și ei în studio, printre noi, să dea play la noul an cu zâmbetul pe față și cu senzația aia de: «Băi, ăștia chiar s-au distrat făcând asta»! Pentru că da, chiar ne-am distrat”, a spus Cătălin Bugean, Show Runner PRO TV.

Program Antena 1 de Revelion 2026 – Revelionul cel mai neBUN

Dans, momente umoristice, artiști renumiți din toate generațiile și din cele mai diverse genuri muzicale, pe toate şi mai mult de-atât le va avea Revelionul cel mai neBUN, de la Antena 1.

Pe scena Revelionului cel mai neBUN, Ştefan Bănică şi Emilia Popescu, Romică Țociu, Cornel Palade, Adriana Trandafir, Laszlo Spielman și Flick se numără printre cei care vor întreține atmosfera prin scenete umoristice și momente de musical.

În mijlocul petrecerii se vor afla Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito, iar Raluca Bădulescu, Adriana Trandafir, Romică Țociu, Serghei Mizil și Ruby fac parte din juriul care va oferi comentarii explozive despre fiecare număr pe care publicul îl va vedea.

Revelionul cel mai neBUN se va vedea, în ultima zi din an, pe Antena 1 și AntenaPLAY, începând cu ora 20:00.

Program TVR de Revelion 2026 – Împreună la puterea 70

Televiziunea Română dă startul unui an cu totul special din istoria sa – Împreună la puterea 70 – printr-o seară de gală în care peste 100 de vedete vor ridica paharul, la miezul nopții, și vor spune, alături de telespectatori: „La mulți ani, TVR!”.

Pentru a marca această bornă simbolică, ediția de Revelion de la TVR 1 aduce pe aceeași scenă artiști din generații diferite, într-o producție construită din contraste și întâlniri memorabile: experiență și prospețime, emoție și energie pură. „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, la TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova, de la ora 21.30.

Printre invitații serii se numără Dan Badea, Lora, Andreea Marin, Ramona Bădescu, Iuliana Tudor, Doru Todoruț, Paul Surugiu – Fuego, Pavel și Cleopatra Stratan, Paula Mitrache, Nico, Alexandra Ungureanu, Voltaj, Body & Soul, ASIA, Adrian Enache, vedetele din juriul „Vedeta familiei”, Andreea Bălan, Elena Gheorghe, Radu Ștefan Bănică, Sanda Ladoși, reprezentanți ai României la Eurovision – Paula Seling, Ovidiu Anton, Nico, Luminița Anghel, Andrei Ursu, Mandinga, Mihai Trăistariu – alături de artiști în plină ascensiune precum Johny Romano, Shift, Uddi sau Bibi, care vor urca pe scenă în duete inedite cu legende precum Corina Chiriac sau Stela Enache. Lor li se alătură și personalități ale sportului, precum Aurel Țicleanu.

Emoția, personajul principal al serii

Gazda serii va fi Dan Badea, un MC obișnuit să pună în mișcare petreceri de anvergură, căruia i se va alătura un invitat-surpriză, pregătit să tulbure – cu umor – ordinea lucrurilor.

La Gala de Revelion nu vor lipsi nici mesajele transmise de personalități care mulțumesc Televiziunii Naționale pentru rolul pe care l-a avut în viața lor: Nadia Comăneci, Gică Popescu, Horia Brenciu, Cătălin Măruță, Ștefan Bănică jr, astronautul Dumitru Prunariu, Maria Ciobanu, Sofia Vicoveanca, Emil Grădinescu, Horațiu Mălăele și mulți alții. Toți se vor alătura cu bucurie celor care sărbătoresc intrarea într-un an aniversar. Emoția este personajul principal al acestei nopți.

Program Kanal D de Revelion 2026

Pe 31 decembrie, de la ora 23.30, la „Casa Iubirii”, Andreea Mantea și concurenții reality show-ului vor fi pregătiți să pășească în Noul An cu încredere și speranțe uriașe! Invitații speciali – Ruby, Angela Rusu, Daniela Condurache și Luis Gabriel – vor crea o atmosferă incendiară. Nu pierdeți, în ultima zi din an, cele mai frumoase urări și atmosfera inegalabilă de la „Casa Iubirii”.

VIP Revelion la Prima TV – programul PRIMA TV de Revelion 2026

De la ora 23:00, Cristi Brancu este amfitrionul unei ediţii speciale Exclusiv VIP şi îi va conduce pe telespectatori într-un maraton de divertisment şi emoţie. Invitaţi de seamă, printre care Maria Cârneci, Irina Loghin, Marcel Pavel, Florin Vasilică, Lavinia Goste şi Marius Zorilă, Mahala Rai Banda, Constantin Enceanu, Maria Constantin, Gheorghe Gheorghiu, Elena Merişoreanu, vor încânta publicul.













