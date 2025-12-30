PROTEVELION 2026 – programul PRO TV de Revelion

PRO TV anunță cea mai așteptată petrecere a anului. PROTEVELION 2026 este show-ul care va întreține atmosfera în noaptea dintre ani. Cu Raluka și Pavel Bartoș în rol de gazde și o selecție impresionantă de artiști și vedete, ediția de anul acesta va umple casele românilor cu energie, bună-dispoziție, umor și momente pline de surprize.

Pe 31 decembrie 2025, de la ora 20:00, începe o seară plină de distracție, momente memorabile și șansa de a câștiga 10.000 de euro!

Ce poate fi mai bun decât o seară de Revelion plină de energie, râsete și muzică? Adaugă șansa de a începe anul cu suma de 10.000 de euro! Pe parcursul PROTEVELION 2026, în intervalul 20:00 – 2:00, PRO TV îți aduce nu doar momente spectaculoase, ci și 6 indicii ascunse pe ecran. Tot ce trebuie să faci este să le descoperi și să intri în jocul „Prinde Indiciul”.

„Te distrăm de nu te vezi!”

Sub deviza „Te distrăm de nu te vezi!”, PROTEVELION 2026 promite să transforme noaptea dintre ani într-un spectacol de neuitat. Cei mai în vogă artiști vor aduce pe scenă momente muzicale spectaculoase, cu hituri care vor face publicul să cânte și să danseze toată noaptea.

Comedia va fi și ea la cote maxime, invitații fiind surprinși în cele mai amuzante și neașteptate situații, stârnind râsete care se vor auzi atât în platou, cât și în casele românilor.

„Anul ăsta, la PROTEVELION, am zis să ridicăm miza: dacă tot nu putem opri timpul, măcar să-l facem să danseze. Show-ul e o nebunie frumoasă cu artiști puși în situații imposibile, combinații la care n-ar fi visat nici algoritmul de la Shazam și surprize care ne-au făcut și pe noi, la filmare, să zicem: «Stai puțin, chiar cântă împreună?». Ediția din 2026 e despre bucurie pură, despre râs, muzică și chef de viață. Fiecare oră are un twist și exact de acolo va veni magia. Vrem ca oamenii de acasă să simtă că sunt și ei în studio, printre noi, să dea play la noul an cu zâmbetul pe față și cu senzația aia de: «Băi, ăștia chiar s-au distrat făcând asta»! Pentru că da, chiar ne-am distrat”, a spus Cătălin Bugean, Show Runner PRO TV.

Program Antena 1 de Revelion 2026 – Revelionul cel mai neBUN

Dans, momente umoristice, artiști renumiți din toate generațiile și din cele mai diverse genuri muzicale, pe toate şi mai mult de-atât le va avea Revelionul cel mai neBUN, de la Antena 1.

Pe scena Revelionului cel mai neBUN, Ştefan Bănică şi Emilia Popescu, Romică Țociu, Cornel Palade, Adriana Trandafir, Laszlo Spielman și Flick se numără printre cei care vor întreține atmosfera prin scenete umoristice și momente de musical.

În mijlocul petrecerii se vor afla Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito, iar Raluca Bădulescu, Adriana Trandafir, Romică Țociu, Serghei Mizil și Ruby fac parte din juriul care va oferi comentarii explozive despre fiecare număr pe care publicul îl va vedea.

Revelionul cel mai neBUN se va vedea, în ultima zi din an, pe Antena 1 și AntenaPLAY, începând cu ora 20:00.

Program TVR de Revelion 2026 – Împreună la puterea 70 

Televiziunea Română dă startul unui an cu totul special din istoria sa – Împreună la puterea 70 – printr-o seară de gală în care peste 100 de vedete vor ridica paharul, la miezul nopții, și vor spune, alături de telespectatori: „La mulți ani, TVR!”.

Pentru a marca această bornă simbolică, ediția de Revelion de la TVR 1 aduce pe aceeași scenă artiști din generații diferite, într-o producție construită din contraste și întâlniri memorabile: experiență și prospețime, emoție și energie pură. „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, la TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova, de la ora 21.30.

Printre invitații serii se numără Dan Badea, Lora, Andreea Marin, Ramona Bădescu, Iuliana Tudor, Doru Todoruț, Paul Surugiu – Fuego, Pavel și Cleopatra Stratan, Paula Mitrache, Nico, Alexandra Ungureanu, Voltaj, Body & Soul, ASIA, Adrian Enache, vedetele din juriul „Vedeta familiei”, Andreea Bălan, Elena Gheorghe, Radu Ștefan Bănică, Sanda Ladoși, reprezentanți ai României la Eurovision – Paula Seling, Ovidiu Anton, Nico, Luminița Anghel, Andrei Ursu, Mandinga, Mihai Trăistariu – alături de artiști în plină ascensiune precum Johny Romano, Shift, Uddi sau Bibi, care vor urca pe scenă în duete inedite cu legende precum Corina Chiriac sau Stela Enache. Lor li se alătură și personalități ale sportului, precum Aurel Țicleanu.

Emoția, personajul principal al serii

Gazda serii va fi Dan Badea, un MC obișnuit să pună în mișcare petreceri de anvergură, căruia i se va alătura un invitat-surpriză, pregătit să tulbure – cu umor – ordinea lucrurilor.

La Gala de Revelion nu vor lipsi nici mesajele transmise de personalități care mulțumesc Televiziunii Naționale pentru rolul pe care l-a avut în viața lor: Nadia Comăneci, Gică Popescu, Horia Brenciu, Cătălin Măruță, Ștefan Bănică jr, astronautul Dumitru Prunariu, Maria Ciobanu, Sofia Vicoveanca, Emil Grădinescu, Horațiu Mălăele și mulți alții. Toți se vor alătura cu bucurie celor care sărbătoresc intrarea într-un an aniversar. Emoția este personajul principal al acestei nopți.

Program Kanal D de Revelion 2026

Pe 31 decembrie, de la ora 23.30, la „Casa Iubirii”, Andreea Mantea și concurenții reality show-ului vor fi pregătiți să pășească în Noul An cu încredere și speranțe uriașe! Invitații speciali – Ruby, Angela Rusu, Daniela Condurache și Luis Gabriel – vor crea o atmosferă incendiară. Nu pierdeți, în ultima zi din an, cele mai frumoase urări și atmosfera inegalabilă de la „Casa Iubirii”.

VIP Revelion la Prima TV – programul PRIMA TV de Revelion 2026

De la ora 23:00, Cristi Brancu este amfitrionul unei ediţii speciale Exclusiv VIP şi îi va conduce pe telespectatori într-un maraton de divertisment şi emoţie. Invitaţi de seamă, printre care Maria Cârneci, Irina Loghin, Marcel Pavel, Florin Vasilică, Lavinia Goste şi Marius Zorilă, Mahala Rai Banda, Constantin Enceanu, Maria Constantin, Gheorghe Gheorghiu, Elena Merişoreanu, vor încânta publicul. 





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un TIR parcat pe șosea a blocat DN7 de pe Valea Oltului cu orele
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
"Ți-ai jignit și tatăl. Ți-e și rușine cu părinții tăi”. Alex Bodi nu doar că a explodat din nou la adresa Ramonei Olaru, dar ce a mai putut face public despre viața ei de la Călărași întrece orice: "Stăteai mai mult prin băi și prin parcări" Continuarea i-a încremenit pe toți
Viva.ro
"Ți-ai jignit și tatăl. Ți-e și rușine cu părinții tăi”. Alex Bodi nu doar că a explodat din nou la adresa Ramonei Olaru, dar ce a mai putut face public despre viața ei de la Călărași întrece orice: "Stăteai mai mult prin băi și prin parcări" Continuarea i-a încremenit pe toți
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Unica.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Elle.ro
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
gsp
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.RO
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Parteneri
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Avantaje.ro
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Reorganizarea ANCOM, demarată de Ilie Bolojan, blocată în instanță
Știri România 21:22
Reorganizarea ANCOM, demarată de Ilie Bolojan, blocată în instanță
Ilie Bolojan, bilanț al celor 6 luni de guvernare: „A trebuit să luăm mai multe măsuri dureroase pentru români. 2026 ar trebui să fie mai bun”
Știri România 20:10
Ilie Bolojan, bilanț al celor 6 luni de guvernare: „A trebuit să luăm mai multe măsuri dureroase pentru români. 2026 ar trebui să fie mai bun”
Parteneri
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro pentru șoferi. „Este dincolo de ridicol”
Adevarul.ro
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro pentru șoferi. „Este dincolo de ridicol”
Dan Petrescu, prima apariție publică după ce a început chimioterapia! E mai slab ca oricând. Video
Fanatik.ro
Dan Petrescu, prima apariție publică după ce a început chimioterapia! E mai slab ca oricând. Video
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Fata cea mică mi-a zis: „Tati, e foarte cool să vină oamenii să facă poze cu tine”
Fata cea mică mi-a zis: „Tati, e foarte cool să vină oamenii să facă poze cu tine”
Parteneri
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Wow, ce casă frumoasă au!! Andra și Cătălin Măruță au dat luxul și opulența pe o casă simplă, elegantă, cu piese de mobilier în culori naturale și decorațiuni vesele! Imaginile din interior spun tot! Galerie foto
Unica.ro
Wow, ce casă frumoasă au!! Andra și Cătălin Măruță au dat luxul și opulența pe o casă simplă, elegantă, cu piese de mobilier în culori naturale și decorațiuni vesele! Imaginile din interior spun tot! Galerie foto
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Monden

Program TV de Revelion 2026. Ce vedem la TV în noaptea dintre ani, unul dintre cele mai urmărite momente
Stiri Mondene 21:00
Program TV de Revelion 2026. Ce vedem la TV în noaptea dintre ani, unul dintre cele mai urmărite momente
Destinațiile exotice alese de vedete pentru sărbătorile de iarnă. Cine a apărut în costum de baie la final de an
Stiri Mondene 18:00
Destinațiile exotice alese de vedete pentru sărbătorile de iarnă. Cine a apărut în costum de baie la final de an
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Noile mine de aur pentru dezvoltatorii imobiliari. Zonele în care se ridică noi mall-uri şi blocuri
ObservatorNews.ro
Noile mine de aur pentru dezvoltatorii imobiliari. Zonele în care se ridică noi mall-uri şi blocuri
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Libertateapentrufemei.ro
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Parteneri
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.ro
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
GSP.ro
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
Parteneri
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax.ro
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Redactia.ro
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Cine și cum a cheltuit banii publici în precampania din 2025: partidele au investit milioane în presă și în propagandă
Politică 16:00
Cine și cum a cheltuit banii publici în precampania din 2025: partidele au investit milioane în presă și în propagandă
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Politică 15:45
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Emeric Ienei, “lordul” fotbalului românesc: “Când îmi aduc aminte ce comportament avea… Trebuie să trag bine aer în piept!”
Fanatik.ro
Emeric Ienei, “lordul” fotbalului românesc: “Când îmi aduc aminte ce comportament avea… Trebuie să trag bine aer în piept!”
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental