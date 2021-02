Cine sunt propuși spre eliminare la „Survivor România”, săptămâna aceasta. Nimeni nu se aștepta ca cea mai bună concurentă să treacă prin asta

Faimoșii au nominalizat-o pentru eliminare pe Elena Marin, una dintre cele mai bune concurente de la Survivor România.

Elena Marin spune că nominalizarea nu este o surpriză pentru ea și că încă visează în continuare să câștige Marele Premiu. Cu toate acestea, cei din echipa adversă au fost surprinși și afle decizia Faimoșilor.

„Da, mă așteptam, dar în același timp cred foarte mult în Dumnezeu, fiecare dintre noi are un parcurs. Am venit la această emisiune să îmi urmez visul, lupt până la capăt și cred că Dumnezeu are grijă de toate.

Mă bazez foarte tare pe ceea ce s-a văzut acasă, de dreptate. În continuare, chiar dacă îmi plânge sufletul, visez să câștig Survivor România 2021, Dumnezeu știe cum le așează”, a declarat Elena Marin la Kanal D.

O altă concurentă propusă spre eliminare a fost Roxana Nemeș. Duminica aceasta, cel care va fi desemnat ca fiind preferatul publicului va mai propune o altă persoană pe care o vrea departe de Republica Dominicană. În cele din urmă, publicul este cel care alege cine va rămâne în continuare în joc.

