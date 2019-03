(Publicitate) Detalii despre narghilea si cum se foloseste

Este un mod de a fuma tutun printr-un recipient cu un furtun sau tub conectat. Tubul are un mustiuc pe care fumatorul il foloseste pentru a trage fumul.

Ce contine Shisha?

Shisha contine in mod obisnuit tutun, uneori amestecat cu zahar din fructe sau melasa. Arome populare includ mar, capsuni, menta si cola. Lemnul sau carbunii sunt arsi in teava shisha pentru a incalzi tutunul si a crea fum.

Cum sa utilizezi narghileaua

Folosirea unei shisha poate fi o experienta placuta si foarte distractiva. Cu toate acestea, asigura-te ca asamblezi totul corect, eviti orice sanse de daune, vatamari si, in plus, te asigur ca obtii cea mai buna performanta a narghilelei. La inceput, configurarea narghilelei poate parea putin confuza. Dupa ce faci asta o data sau de doua ori, va fi mult mai usor sa memorezi si sa asamblezi totul rapid. Iata cum pregatesti narghileaua pentru o experienta deosebita:

Umple vasul cu apa rece pana cand acesta este umplut 6/10. De asemenea, asigura-te ca adaugi niste cuburi de gheata. Apa rece si cuburile de gheata vor ajuta la o experienta mai placuta. Apoi, incepe incalzirea carbunelui, pe care il vei pune la final. Poti face acest lucru cu o bricheta, la aragaz sau cu o masina de ardere a carbunelui. Pune tava metalica pe varful tijei. In functie de material si de tipul de narghilea, acest pas poate varia. Fii atent, aceasta parte a narghilelei devine foarte fierbinte dupa ceva timp. Pune furtunul in orificiul special pentru furtun, aflat pe narghilea. Regleaza supapa de eliberare a aerului de la shisha. Insurubeaza supapa de eliberare a aerului pana cand este stransa complet. Apoi, desurubeaz-o de 3 ori si jumatate. Aceasta este pozitia medie pe care majoritatea utilizatorilor o folosesc la narghilea. Cu toate acestea, poti adapta supapa dupa cum doresti. Pune tutunul in creuzet, si ai grija ca frunzele sa fie asezate usor, si sa nu fie presate, pentru a permite aerului sa circule.

Pune baza metalica pentru carbune pe partea superioara a bolului, pe care mai tarziu vei pune carbunele. In cazul in care folosesti folie in locul suportului metalic, acopera varful cu folie si fa niste gauri pentru a permite aerului sa treaca si sa circule corect. Acum pune creuzetul pe partea de sus a narghilelei. Ia carbunele de pe aragaz si pune-l pe baza metalica de pe partea superioara a narghilelei. In mod ideal, veti avea nevoie de 2 sau 3 carbuni. In momentul in care pui carbunele pe narghilea, trebuie sa te asiguri ca acesta s-a inrosit complet. Ultimul pas: incepe inhalarea. Narghileaua poate avea nevoie de cateva minute pentru a incepe sa functioneze corespunzator, dar dupa, te poti bucura de o experienta unica alaturi de prieteni.