Invitatul special de astăzi la „Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat”, matinalul difuzat simultan la Radio Impuls și Kanal D2, de luni până vineri, de la 7:00, a fost Radu Andrei Tudor, prezentatorul NEWSTIME, de la Kanal D2.

Radu Andrei Tudor, prezentatorul grupajului informativ difuzat de luni până vineri, de la 21:00, la Kanal D2, le-a împărtășit colegilor săi de televiziune, Cosmin Cernat și Greeg, dar și ascultătorilor și telespectatorilor, întâmplări inedite din parcursul său profesional, și nu numai.

Prezentatorul „NEWSTIME” și-a amintit cu nostalgie de începuturile sale în televiziune, de când avea doar 12 ani; Radu Andrei Tudor fusese selectat dintre 600 de copii să prezinte o emisiune, „Lumea lui Prichindel”, la un post local din Piatra Neamț. O bună perioadă de timp, vedeta Kanal D2 a fost „remunerată” într-un mod cu totul inedit.

„Primul meu salariu a fost de 50 de lei”

„Era un studio mult, mult mai mic, cât un colț, cu multe baloane, jucării. (…) Atunci eram plătit în pungi cu dulciuri, iar la 14 ani am început să iau primii bani. Primul meu salariu a fost de 50 de lei (raportat la zilele noastre). L-am împărțit, l-am dat tuturor apropiaților mei. Nu am ținut un leu din primul salariu. Întotdeauna am fost mână largă. Mi-a plăcut să împart. Apoi, la 16 ani, deja câștigam mai bine și știu că îmi strângeam bani, îmi plăteam meditațiile, doream să vin la București și știam că trebuie să fiu foarte bine pregătit”, a povestit Radu Andrei Tudor în cadrul intervenției sale la matinalul „Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat”.

„Am fost atent la tot ce a însemnat Kanal D pe piața media din România”

Radu Andrei Tudor spune că nu își vede viața fără televiziune sau radio. Carismaticul prezentator a declarat că a venit la București „cu un ghiozdan cu visuri”, unul dintre acestea fiind să lucreze chiar în grupul de media care deține Kanal D, Kanal D2 și Radio Impuls și după câțiva ani, prin muncă și perseverență, visul său a devenit realitate.

„Am văzut exact cum s-au produs, care au fost primele minute de emisie de la Kanal D. Îmi amintesc exact: a prezentat jurnalul Dana Războiu. M-am uitat foarte atent la ce s-a întâmplat atunci, apoi am fost atent la tot ce a însemnat Kanal D pe piața media din România; știu că mi-a trecut atunci prin minte că mi-ar plăcea la un moment dat să fiu parte din trustul care deține Kanal D”, a adăugat Radu Andrei Tudor.

Matinalul „Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat” poate fi urmărit în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 7:00, la Kanal D2 și Radio Impuls. Pe Radu Andrei Tudor îl puteți urmări prezentând „NEWSTIME”, de luni până vineri, de la ora 21.00, la Kanal D2.

