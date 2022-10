Cristian Stan e noul manager al Paulei Seling, el se ocupă acum de concerte și de toate aparițiile cântăreței. Contactat de Click, el a făcut declarații. „Eu mă ocup acum. Sunt Cristian Stan”, a spus el. Întrebat de reporter dacă Radu Bucura nu se mai ocupă de cariera Paulei Seling de la divorț, managerul a confirmat. „Da, este adevărat, corect”.

Paula Seling, contactată de aceeași sursă, nu a comentat subiectul. „Sunt chiar în mijlocul unor repetiții, nu pot să vorbesc, sunați-mă peste trei ore. Mulțumesc”, a declarat vedeta, în timp ce Radu Bucura a dezvăluit că el și Paula Seling au încheiat colaborarea profesională, însă despre viața personală a preferat să nu ofere detalii.

„Da, este adevărat, nu mă mai ocup de activitatea Paulei, Cristi Stan se ocupă de concerte și tot ce este nevoie. Găsiți numărul lui pe site, puteți să sunați acolo să aflați tot ce aveți nevoie cu privire la activitatea profesională a Paulei. În rest, nu sunt interesat să comentez alte detalii, nu o să discut viața personală, detaliile din viața privată rămân private”, a declarat Radu Bucura, soțul Paulei Seling, pentru click.ro.

În urmă cu aproximativ două luni, Paula Seling a atras atenția cu o postare pe Instagram, vorbea despre două drumuri separate, despre două căi. „Uneori simți ca drumul te duce într-o direcție fără să poți să faci nimic. Ca o frunză pe râu, ca un pasager într-un tren luat la întâmplare. Dar toate se fac spre bine. Și, cândva, vei înțelege motivul pentru care destinul te-a purtat spre locuri pe care nu le-ai mai văzut până atunci. Bucurie”, scria artista.

Povestea de dragoste dintre Paula Seling și Radu Bucura

Foarte rar cântăreața a vorbit despre căsnicia cu Radu Bucura. Soțul e cel care s-a ocupat cariera ei muzicală. Despre relația lor, cântăreața spunea acum ceva vreme: „Prima dată m-am îndrăgostit de cel ce urma să îmi devină soţ după nouă ani. Aveam 16 ani, ne-am cunoscut la Năvodari şi am păstrat o poză cu el în ghiozdan. Îi scriam scrisori la care nu prea răspundea. La 18 ani am făcut autostopul pentru el. Tot nu a răspuns. M-a sunat după nouă ani. Apoi, o săptămână şi jumătate mai târziu, ne-am căsătorit”.

În decembrie 2021, Paula Seling a acordat un interviu pentru revista Click pentru femei unde a fost întrebată despre melodia lansată de ea, „Alesul meu”. A dedicat-o sau nu soțului? „În primul rând, noi nu prea ne expunem, şi în al doilea rând, nu ne prea plac declaraţiile siropoase. (râde) Piesa „Alesul meu“ se bucură de geniul lui Dinu Olăraşu în scrierea versurilor. El a fost cel care a imaginat povestea aceasta frumoasă, cumva departe de varianta în rusă sau cea în engleză, ce au un deznodământ mai puţin luminos.

Desigur, având în vedere că povestea pare neîmplinită, e posibil ca Dinu să fi găsit nişte surse de inspiraţie din anturajul său. Eu am intrat în personaj şi am încercat să îl interpretez cât pot eu de bine. Iar dacă gândul vă duce la soţul meu înseamnă că am reuşit”, a declarat artista.

Întrebată dacă ea și soțul au fost predestinați, Paula Seling credea că da. „Toate lucrurile pe lume se întâmplă cu un scop. Cu siguranţă că, undeva, acolo Sus, cineva a trasat liniile schiţei întâlnirii noastre. De altfel, toate lucrurile din tinereţea noastră au dus spre asta”, a mai declarat vedeta.

