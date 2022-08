„That part of me” e prima piesă lansată de Radu Ștefan Bănică în cariera lui de cântăreț. Anunțul despre această mare reușită din viața lui profesională l-a făcut chiar pe Instagram. Înainte să lanseze melodia, el a dezvăluit: „Scriu piese de câțiva ani, lucru pe care l-am ținut secret… până acum. Prima mea piesă, That part of me, varianta acoustic, va fi live pe canalul meu de YouTube”, a transmis tânărul.

Mulți dintre fanii lui de pe Instagram l-au încurajat. Un mesaj special a primit și din partea Andreei Marin, fosta soție a tatălui lui. „Abia așteptam! Te iubim! Violetele”, a scris vedeta din partea ei și a Violetei, fiica lui Ștefan Bănică jr.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Prima melodie cântată și compusă de Radu Ștefan Bănică, alături de un videoclip cu el, e disponibilă pe YouTube și are deja aproximativ 3.000 de vizionări.

La 20 de ani, Radu Ștefan Bănică e student la UNATC, dar are și propria afacere. De câteva luni, el și-a deschis o cafenea în București.

Recomandări Incendiu lângă Moscova. Chiar agenția TASS contrazice Ministerul Situațiilor de Urgență: clădirea distrusă e a unei unități militare, nu civilă, cum s-a spus

„Sunt foarte fericit să vă spun că unul dintre visurile mele s-au împlinit anul acesta. Vă aștept pe toți la o cafea bună, la un brunch și, de ce nu, la un pahar de prosseco”, a scris Radu Ștefan Bănică pe pagina lui de Instagram.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A lovit-o cu piciorul în spate, a lovit-o cu capul în gură. Cine e vedeta care riscă 5 ani de închisoare, toată lumea e șocată de ce i-a făcut fostei iubite

Playtech.ro ȘOC! Florin Salam, în stare GRAVĂ la spital! A fost internat de URGENȚĂ și trecut pe oxigen!

Observatornews.ro "Stăm cu sufletul cât un purice". Mărturiile românilor de pe insula Thassos. Paradisul grecesc, înghiţit de flăcări

HOROSCOP Horoscop 11 august 2022. Taurii au destule motive să revină la gânduri mai bune în legătură cu familia și să renunțe la gândurile negre

Știrileprotv.ro Păcăleală la o benzinărie din Argeș. Un șofer a „alimentat” TIR-ul cu aer

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Pssst!!! Ai auzit de Remixshop? Au zilnic reduceri de până la 90%

PUBLICITATE Cătălin Scărlătescu, transformare uluitoare după America Express