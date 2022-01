Prezentatorul TV s-a întors din Thailanda cu 7 kilograme mai puțin. Radu Vâlcan s-a temut să nu piardă lupta cu kilogramele, așa că a fost foarte atent la ceea ce mănâncă. Soțul Adelei Popescu a dezvăluit ce schimbări a avut în planul său alimentar.

„De teama să nu mă îngraș, pentru că în Thailanda tentațiile culinare sunt la cote maxime, ei bine m-am abținut de la a mânca anumite feluri de mâncare, am renunțat la carbohidrați, probabil acesta e motivul pentru care am slăbit destul de mult, 7 kilograme”, a spus Radu Vâlcan, potrivit Spynews.

Soțul Adelei Popescu a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care anunță că va ieși la alergat cu Mihai Morar. Radu Vâlcan a renunțat la carbohidrați și a consumat doar grăsimi de calitate pentru a slăbi considerabil.

„Mi-am făcut poza asta înainte să plec spre aeroport. Da, am slăbit pentru că am filmat mult și nu am avut timp să fac sport. Și, pentru că nu am avut timp să fac sport, am fost atent la alimentație. Am eliminat carbohidrații, am consumat grăsimi de calitate, am alternat zilele de proteine cu fructele. Analizele îmi sunt în regulă. Sunt ok. Mâine, dis-de-dimineață, sunt în parc. Vă zic ca să nu ziceți că nu v-am zis. O să vină și Mihai Morar, așa mi-a promis”, a fost mesajul prezentatorului de la „Insula iubirii”.

În Thailanda el nu a reușit să facă sport, așa cum și-a propus și a mizat pe alimentația sănătoasă. Radu Vâlcan a reușit să slăbească, deși mulți au considerat că este mult prea slab acum.

„Motivul este foarte simplu. Fiind plecat timp de o lună de zile la filmările pentru «Insula Iubirii», sezonul 6, chiar dacă intenția mea a fost de la bun început să mă ocup în continuare cu antrenamentele mele, sesiunile mele de alergat, acolo n-am avut timp absolut deloc, pentru că filmările se filmau într-un ritm puternic, de alert. Filmam noaptea târziu până dimineața, timpul liber era dedicat odihnei și relaxării, motiv pentru care am avut grijă la alimentație”, a spus Radu Vâlcan la Antena Stars.

