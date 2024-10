În vârstă de 39 de ani, Elena Gheorghe e una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din România. Dincolo de activitatea ei profesională, artista e mama a doi copii, a lui Nicholas și a lui Amelie. Deși a avut două sarcini, acestea nu și-au lăsat amprenta asupra siluetei sale, Elena e într-o formă de invidiat.

Pentru o perioadă, ea a ținut o dietă vegetariană. Acum, cântăreața a reintrodus în alimentația ei carnea pentru că „a simțit nevoia”. Se consultă mereu cu nutriționistul ei când vine vorba de sănătate și, pentru silueta și sănătatea ei, ea se menține făcând mult sport.

Elena Gheorghe: „Cred că ăsta e medicamentul nr. 1”

„Acum am reintrodus proteina animală în dieta mea, ca să zic așa. Pentru că am simțit nevoia. Și am zis că eu nu țin cont de părerile oamenilor, ci de corpul meu. Dacă corpul meu are nevoie de carne, îi dau carne, dacă, la un moment dat, o să simt nevoia să renunț din nou, o voi face. Îmi ascult corpul. Bineînțeles că ascult și sfaturile nutriționistului, pentru că, în urma analizelor, există carențe, atunci trebuie să facem ceva.

Dar mă simt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Suntem bine, sănătoși, și facem mult sport. Cred că ăsta e medicamentul nr. 1, să faci spot. Cred eu! Am avut niște probleme de sănătate și stilul de viață, mai ales cel alimentar contează, dar, combinat cu sportul, nu există să nu se rezolve. Dacă nu se rezolvă de tot, măcar jumătate, cu siguranță se rezolvă din problema sănătății”, a spus ea pentru VIVA!.

„Sunt o persoană religioasă la modul că merg când simt eu la biserică”

Totodată, în același interviu, Elena Gheorghe a vorbit despre credință. Tatăl ei e preot, iar când ea simte, merge la biserică. „Sunt o persoană religioasă la modul că merg când simt eu la biserică. Mergând prin țară și având ocazia să străbatem și cele mai frumoase părți, ajungem și la mănăstiri, și colegii mei vin și ei.

Mergem acolo să ne încărcăm cu energie, pentru că darul acesta pe care noi îl avem nu este de oriunde. Este tot de acolo de Sus. Și mergem să mulțumim, pentru că, dacă reușim încă să facem lucrul acesta, tot Lui i se datorează. Acolo mă încarc, e oaza mea de liniște. Dar, desigur, nu doar în biserică și mănăstire mă încarc pozitiv, ci și acasă, când efectiv am parte de liniște.

După ce au adormit copiii stau și mă gândesc, și mă rog, și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi se întâmplă. Pentru că fiecare lucru bun din viața noastră nu ni se cuvine efectiv, trebuie să fii recunoscător pentru fiecare lucru. Atât timp cât ești recunoscător și bucuros că ai primit aceste lucruri, cu siguranță acea energie se înmulțește când spui: «Mulțumesc!». Și mai multe lucruri vor veni înapoi”, a mai spus cântăreața.

