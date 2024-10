Roxana Ionescu, cunoscută pentru aparițiile sale publice, a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în lupta cu kilogramele în plus, încă de la o vârstă fragedă. Invitată în podcastul lui Robert Dobai, vedeta a mărturisit că, de-a lungul anilor, a căutat „scurtături” care să-i ofere soluții rapide pentru o siluetă de invidiat, dar a învățat pe propria piele că acestea nu funcționează.

Roxana a recunoscut că, în tinerețe, a încercat o serie de metode nesănătoase pentru a pierde în greutate, de la pastile de slăbit până la injecții dureroase în burtă. Din păcate, niciuna dintre aceste soluții nu a dat rezultatele dorite. În cele din urmă, a realizat că nu există metode miraculoase și că un stil de viață sănătos este cheia pentru o siluetă de durată.

„Eu când eram mai mică, eram mai pufoasă. Nu pot spune niciodată că am fost foarte grasă. Nu am fost obeză sau ceva, dar eram o fetiță drăguță mai grăsuță. Într-adevăr, nu am realizat în momentul în care eu mă îngrășam pe zi ce trece și făceam totul ca să mă îngraș, adică nu ratam nimic.

Le bifam pe toate de la alimentație, odihnă, sport, nu mai făceam sport (…) Am început să iau tot felul de pastiluțe, niciun efect, am început să fac injecții în burtă de mă învinețeam, mă dureau (…) Eu chiar credeam că am nevoie de energie și că energia vine din lucrurile alea care mă fac pe mine să mă simt bine”, a spus Roxana Ionescu, în podcastul lui Robert Dobai.

„De aproximativ 6 ani am ajuns să mănânc o singură masă pe zi”

După numeroase încercări nereușite, Roxana Ionescu a apelat la ajutorul unui specialist. A început să meargă la sală și a adoptat un regim alimentar strict, bazat pe trei mese regulate pe zi, la intervale de cinci ore. În timp, a redus mesele la două pe zi, iar de aproximativ șase ani a introdus în rutina sa postul intermitent, mâncând doar o singură masă pe zi. Interesant este că vedeta nu era conștientă de existența acestui concept la momentul respectiv, dar a constatat că funcționează perfect pentru ea.

„Nu mâncam cu sosuri, doar mâncare «curată», orice cât mai curat, iar o dată pe săptămână aveam voie să mănânc orice. După 6 luni am început să văd rezultate frumoase, începeam să arăt bine și corpul mi-a reacționat foarte repede. Am început să mănânc două mese pe zi. Nu mai simțeam nevoia să am 3 mese. De aproximativ 6 ani am ajuns să mănânc o singură masă pe zi, fără să știu de fasting. Am momente în care îmi aduc aminte că trece ziua și eu nu mănânc nimic. De ceva vreme am început să fiu și mai atentă la ce mănânc la acea masă pe zi, mai ales că am o viață activă”, a mai spus Roxana Ionescu.

Astăzi, Roxana Ionescu a reușit să-și transforme complet stilul de viață, menținându-și o siluetă aproape perfectă prin disciplină și echilibru.

