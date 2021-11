Soțul Adelei Popescu a organizat o minivacanță pentru el și cei doi băieți mai mari. Radu Vâlcan a făcut bagajele și a plecat la mare, unde s-a distrat de minune cu Andrei și Alexandru, în timp ce Adela Popescu a rămas acasă cu Adrian, fiul lor cel mic.

Prezentatorul de la „Insula iubirii” a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare, unde a arătat că vacanța este așa cum și-a dorit. Cei mai încântați au fost cei doi băieți, care și-au petrecut timp cu tatăl lor.

„De Black Friday am câștigat un weekend cu copiii ăia mai mari, doar noi trei. Treziri de câteva ori pe noapte, pipi, caca, șireturile nu sunt legate bine, am uitat costumul de Spiderman acasă, vrem la mama, apoi e bine și aici. Adela, am văzut că te-ai apucat de o carte, așa, pe relax. Te iubim și… mi-e dor de tine, atât îți zic!”, a transmis Radu Vâlcan, pe contul lui de Instagram.

Cum s-a bucurat Adela Popescu că a rămas singură acasă

Adela Popescu a profitat de faptul că a rămas singură acasă și s-a bucurat de momentele de liniște. Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” a povestit ce a făcut cât timp soțul și doi dintre copiii lor au plecat la mare.

„În lumina celor postate zilele trecute, soțul meu a hotărât că e momentul să meargă la mare, doar el cu băieții. Desigur, m-am opus, dar cine sunt eu să trec peste voia bărbatului. Așa că am avut două zile doar eu și bebelușul, în care am dormit la prânz, m-am uitat la «Sex and the city», am mâncat ce nu pot să mănânc cu soțul în casă: ouă în tigaie, salam, cârnăciori prăjiți, și cât ai clipi… m-au sunat că mai au 30 km și ajung acasă. Vă spun sincer, mă bucur nespus! :))))”, a scris Adela Popescu pe una dintre rețelele de socializare.

