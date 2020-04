De Livia Lixandru,

La câteva zile după eliminare, Radu și Alex au postat mesaje pe contul de socializare, în care au mărturisit că Asia Express a fost cea mai tare experiență.

“Și uite așa s-a încheiat ceea ce a însemnat @asiaexpressromania pentru noi: cu zâmbetul pe buze, cum am încercat să fim tot sezonul. Nu aș fi crezut niciodată că o să rezistăm atât de mult și oricât de pregătit am crezut că sunt, am fost surprins în fiecare zi.

La capăt de drum sunt recunoscător: recunoscător că am avut această oportunitate, recunoscător lui @raduno că mi-a fost camarad în această călătorie și recunoscător vouă că v-ați uitat săptămână de săptămână.

Dar mai ales cele mai mari mulțumiri le am pentru întreaga echipă care nu se vede, cei din spatele camerelor, ei sunt adevărații performeri ai acestei competiții!”, a fost mesajul transmis de Alexandru Abagiu după eliminarea din competiție.

Și Radu a transmis un mesaj emoționant. “Să particip la @asiaexpressromania a fost pentru mine un vis devenit realitate. Mi-am dorit foarte mult această experiență și am trăit-o fix așa cum am vrut și cum am simțit eu.

Nu aș schimba nimic. Mulțumesc @abagiu că ai avut curaj să mă iei cu tine și mulțumesc oamenilor care și-au dat acordul ca eu să merg cu @abagiu! You guys rock! All of you!”, a fost reacția lui Radu.

Citeşte şi:

Peste 20 de oameni au murit de COVID-19 în centrele de dializă, iar Ministerul Sănătății a extins abia ieri testarea la pacienții dializați, dar, din nou, incomplet

Același virus, două discursuri prezidențiale: Iohannis, autoritar, impersonal vs Macron, cald, solidar și chiar smerit

Mobilizare încurajatoare. Ștefan Mandachi a strâns un milion de euro pentru a cumpăra ventilatoare în spitale: “E un record național. Mă bucur ca un copil”

GSP.RO Un medic legist contrazice ceea ce mulți credeau despre coronavirus. Ce a descoperit la toate victimele coronavirusului cărora le-a făcut autopsie

HOROSCOP Horoscop 17 aprilie 2020. Racii au parte de momente tensionate în familie