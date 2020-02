De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Când și cum l-ai cunoscut pe tatăl copilului tău? Când ți-ai dat seama că e potrivit pentru a vă întemeia o familie?

Raluca Arvat: Prin niște prieteni foarte buni (ai amândurora) l-am cunoscut pe Bogdan, tatăl băiețelului meu… Sigur că atunci, acum 12 ani, nu știam că noi doi vom construi o poveste frumoasă și că vom avea un băiețel minunat, pe Tudor. Dar de asta e frumoasă viața, pentru că îți oferă multe multe surprize, unele frumoase, unele mai puțin plăcute și unele absolut fabuloase.

Care a fost cea mai romantică escapadă a voastră? Unde a avut loc?

Într-o vară, iubitul meu, Bogdan, mi-a zis să îmi fac bagajul pentru un weekend-surpriză. Era într-o zi de vinery, aşa că mi-am luat o zi liberă şi am plecat chiar în după-amiaza aceea, fără să ştiu destinația. Am mers cu mașina, iar seara am ajuns la Timișoara. Acolo, iubitul meu mi-a spus să mai am răbdare, că nu Timișoara este destinația finală. A doua zi am pornit mai departe… tot fără să îmi zică nimic… iar într-un final am ajuns la Zagreb, unde am aflat că surpriza se ţine pe stadion. Am căutat în programul de pe internet vreun meci de fotbal tare, care ar fi putut fi pe stadion în acel weekend. N-am găsit nimic. Văzând că nu mai am răbdare, mi-a arătat două bilete la evenimentul care avea loc pe stadionul Maksimir: concert U2!!! Era un concert la care îmi doream foarte mult să ajung, iar el s-a gândit că primul concert U2 din Croația ar fi cel mai potrivit moment ca să îmi facă o surpriză de neuitat! Cumpărase biletele cu un an în urmă.

Recomandări Directorul economic al primăriei conduse de primarul PSD în Sectorul 4 „avea legături cu gruparea de criminalitate organizată” care trafica fete minore

Ce planuri ai alături de partenerul tău pentru cele două sărbatori din februarie, dedicate dragostei?

Nici eu și nici Bogdan nu punem preț pe aceste două sărbători ale dragostei, care sunt mai mult comerciale. Pentru că nu credem că îți trebuie o zi anume ca să îi arăți partenerului că-l iubești. Fiecare zi, oricare zi, poate fi o sărbătoare a dragostei între doi oameni care se iubesc.​

Îți mai dorești un copil?

Cu siguranță că mi-ar plăcea ca Tudor să mai aibă un frățior, dar timpul acum nu mai e chiar aliatul meu. Pentru că vârsta mea începe cu cifra 4.

Care este cea mai mare provocare din viața ta de mămică?

Fiecare zi e o provocare, dar nu înseamnă că viața de mamă e sport extrem. Ci doar că fiecare zi îți poate rezerva surprize, care de cele mai multe ori sunt surprize frumoase. Poate și pentru că băiețelul meu Tudor are 5 ani, pe care îi împlinește anul acesta.

Citeşte şi:

Predicția sumbră a experților: cât de periculos este de fapt coronavirusul și cât va dura epidemia

Bărbații, de două ori mai emotivi la locul de muncă decât femeile. Concluziile complete ale cercetătorilor britanici

Dezvăluiri din viața lui Dincă în arestul Poliției Capitalei. Gestul surprinzător făcut înaintea sărbătorilor și care este atitudinea față de polițiști

GSP.RO Simona Halep a dezvăluit suma finală pe care a donat-o după Australian Open: „Darren, de acum o să mă comport exemplar!”