Alexandru Rogobete a subliniat că rezidenţii nu sunt „spectatori” în sistem

Ministrul a subliniat că rezidenţii nu sunt „spectatori” în sistemul de sănătate, ci fac deja parte din deciziile medicale luate în timp real și din îngrijirea pacienţilor.

„Dacă le cerem responsabilitate, trebuie să existe şi recunoaştere clară a muncii lor. Rezidenţii nu sunt spectatori în sistem. Sunt deja parte din deciziile care se iau în timp real şi din îngrijirea pacienţilor, în fiecare zi.

Rezidenţii nu sunt o anexă a medicului specialist, a medicului primar sau a „profului”. Ei sunt viitorul sistemului de sănătate şi cei pe care ne bazăm pentru o construcţie onestă, care nu mai ţine cont de trecut, ci de prezent şi viitor”, a transmis ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ordinul ministrului Sǎnǎtǎții Nr. 870 a fost modificat

De asemenea, acesta a precizat faptul că a modificat Ordinul ministrului Sǎnǎtǎţii nr. 870, aflat în prezent în transparenţă pe pagina Ministerului Sănătății, pentru „a corecta o nedreptate care nu mai putea fi ignorată în modul în care este recunoscută şi plătită munca medicilor rezidenţi”.

Integrarea rezidenţilor în liniile de gardă

Conform ministrului, medicii rezidenți, în perioada de pregătire de specialitate, vor fi incluși obligatoriu în linia de gardă, în unitatea sanitară în care efectuează stagiul, dublând medicul de gardă şi efectuând gărzi pentru completarea duratei normale a timpului de muncă.

Rezidenții pot fi incluși, începând cu anul I, la cerere, în linia de gardă din specialitatea în care se formează, în afara programului normal de lucru, cu excepția liniei I. Activitatea este desfășurată sub responsabilitatea și supravegherea medicului titular de gardă.

Din anul III, rezidenții pot intra, la cerere, inclusiv în linia I de gardă, în afara programului normal, cu respectarea limitelor de competenţă şi sub supravegherea unui medic specialist sau primar, desemnat de şeful de secţie.

Gărzile în afara programului normal de lucru vor fi obligatoriu plătite

„Gărzile efectuate în afara programului normal de lucru vor fi obligatoriu salarizate de unitatea sanitară în care sunt realizate, cu respectarea prevederilor legale. Ei sunt generaţia care va duce mai departe această profesie, iar sistemul de sănătate are nevoie de ei. De aceea, modul în care îi tratăm la început de drum spune foarte clar ce fel de sistem construim. Asta este direcţia în care mergem”, a transmis Rogobete.

Acesta a transmis și că medicul rezident nu este nici salahor, nici la dispoziția cuiva, nici „umplutură”.

„Medicul rezident nu este nici salahor, nici la dispoziţia cuiva şi nici „umplutură” atunci când nu se pot acoperi liniile de gardă. Medicul rezident este un pion important în funcţionarea sistemului actual şi, mai important, un pion fără de care sistemul de sănătate din viitor nu poate exista”, a mai spus Alexandru Rogobete.