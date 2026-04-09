Se topesc iepurașii de ciocolată de Paște și se transformă în Moși Crăciun? Ce fac retailerii cu marfa care nu se vinde

Se topesc sau nu iepurașii de ciocolată de Paște și se transformă în Moși Crăciun?

În fiecare an, sute de produse dulci de sezon invadează rafturile magazinelor înainte de Paște. Ambalajele colorate în care se ascund ouă sau iepurași din ciocolată îi ademenesc atât pe copii, cât și pe adulți. Totuși, de fiecare dată după sărbători rămâne o întrebare: ce fac retailerii cu marfa care nu se vinde?

Potrivit publicației Blick, parte a grupului Ringier, circulă un mit potrivit căruia iepurașii din ciocolată sunt refolosiți. Practic, aceștia ar fiind topiți și reambalați, iar ulterior ajung pe rafturi ca Moși Crăciun. Cu toate acestea, reprezentanții comercianților resping categoric această idee și explică exact ce se întâmplă cu produsele de ciocolată de sezon care nu se vând de Paște.

Iepurași și ouă de ciocolată, împachetați și gata de vânzare în magazin. Foto: Shutterstock

Majoritatea produselor de Paște sunt vândute

Retailerii își planifică stocurile cu atenție, bazându-se pe experiență și datele din anii precedenți. După Paște, articolele rămase sunt adesea reduse semnificativ, atrăgând numeroși clienți.

„Cele mai multe produse se vând înainte de sărbători”, declară reprezentanții industriei, potrivit sursei citate anterior.

Sute de iepurași de ciocolată, în folie colorată ajung pe rafturile magazinelor înainte de Paște. Foto: Shutterstock

Totuși, dacă ai acasă iepurași sau ouă de Paște din ciocolată de care te-ai săturat, le poți utiliza în diferite rețete de prăjituri cu ciocolată sau rețete de glazuri de ciocolată pe care le poți folosit la prăjiturile pregătite pentru sărbători.

Ce fac retailerii cu marfa de Paște care nu se vinde

Tot ce nu se vinde nici atunci ajunge, de obicei, la organizații caritabile, contribuind la sprijinirea comunităților vulnerabile.

La nivel global, surplusul de ciocolată găsește alte întrebuințări. Unele produse sunt exportate în țări unde Paștele nu se sărbătorește și sunt distribuite sub formă de ciocolată obișnuită. Astfel, producătorii reduc cantitatea de deșeuri alimentare și aduc bucurie în alte părți ale lumii.