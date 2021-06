Raluca Dumitru a ajuns în România după „Survivor”. Ce i s-a întâmplat după eliminare

„A fost o experiență pe care nu o voi uită niciodată. Mă gândeam că o să fie greu, dar când am ajuns acolo a fost foarte greu. Mi-a fost foarte foame. Mă culcăm prima pentru că știam că dacă o să dorm prima o să uit de foame și o trec mai repede peste asta.”, a spus ea pentru kanald.ro.

Concurenta a și dezvăluit ce i s-a întâmplat în următoarele zile în Republica Dominicană, după eliminare.

„Îmi era frică la început să dorm afară și după o săptămâna am ajuns să dorm foarte bine. Când am ieșit din competiție nu am putut să dorm, cred că îmi lipsea aerul și natură de afară și focul pe care îl făceam înainte să dormim. A fost totul foarte ok. Mă bucur că i-am cunoscut pe toți din competiție.”, a mai adăugat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Raluca Dumitru, declarații la adresa Elenei Marin

Raluca Dumitru a fost eliminată de la „Survivor România”, după ce Elena Marin a fost aleasă preferata publicului. Dansatoarea a fost cea care a nominalizat-o pentru eliminare pe Raluca Dumitru, care nu a primit foarte multe voturi din partea telespectatorilor și ea a fost trimisă acasă. Raluca spune că Elena putea aborda altă strategie.

„Elena, când m-a eliminat, a zis că a votat din punct de vedere sportiv deși ultima mea perioada a fost constanța și am adus puncte la aproape toate jocurile. Cred că putea să arunce votul pe cineva care era susținut de public, să ajute echipa și să facă o strategie, pentru că ea a mai aruncat cu voturi în aer pentru că cineva să nu iasă. Putea să facă asta și cu mine, dar cred că ea era într-o competiție cu mine și era invidioasă pe mine pentru că ea credea că sunt mai susținută că ea, ceea ce nu s-a întâmplat.

Ea când era bună pe traseu era susținută de toți băieții. Și eu ii spuneam să între la joc. Când eu aveam finaluri bune și aduceam puncte, ea se bagă în față mea.”, a mai declarat vedeta pentru sursa menționată mai sus.

