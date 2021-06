Raluca Dumitru a fost eliminată de la „Survivor România”, după ce Elena a ieșit preferata publicului

În cursa pentru votul publicului în această săptămână la „Survivor România” au intrat Raluca Dumitru și Ștefan Ciuculescu de la Faimoși și Marius Crăciun și Andrei Dascălu din echipa Războinicilor. Cele mai puține voturi a primit Raluca Dumitru, pentru care competiția din Dominicană a ajuns la final.

„Nu știu ce să zic. Mă bucur că am făcut parte din această experiență. Este o experiență de neuitat în care am învățat foarte multe și sper să rămânem așa și acasă.

Să nu ne schimbăm că trec două luni și apoi revenim la noi cum eram înainte. Am venit într-un moment în care nu eram mulțumită, nu știam pe care drum s-o iau și acum tind să cred că sunt norocoasă cu ce am acasă.

Mă consider o persoană norocoasă”, a spus Raluca Dumitru, înainte să-și ia rămas-bun de la colegii săi.

Elena Marin a propus-o pe Raluca Dumitru spre eliminare. „E greu pentru că am rămas foarte puțini și o să încerc să fiu corectă. O să încerc să nu mă iau după lucrurile rele care s-au întâmplat sau după ce am avut de împărțit din punct de vedere social.

Nu am să dau în cei vechi cu care am suferit de la început și nominalizarea mea o voi face din punct de vedere sportiv. În această seară am s-o nominalizez pe Raluca”, a spus Elena Marin.

„Mă așteptam să fiu nominalizată de Elena dacă va fi favorită. Eu mă simt norocoasă că am ajuns până aici în competiție. Aici mi-am înfruntat foarte multe frici și am învățat multe lucruri.

Când eram acasă mă consideram o persoană puternică, aici am realizat că neavând prietenii lângă mine nu sunt atât de puternică. Sper că am ajutat echipa și am adus puncte și nu am dezamăgit pe nimeni”, spunea Raluca Dumitru.

Citeşte şi:

Premieră în România: Ministerul Apărării Naționale vorbește despre plângerile de hărțuire sexuală din rândurile Armatei

Procesul Colectiv: judecătorii anunță astăzi dacă schimbă încadrarea juridică a faptelor inculpaţilor

Cine este Naftali Bennett, noul premier al Israelului, care încheie epoca Netanyahu după 12 ani

PARTENERI - GSP.RO Momentul controversat care a schimbat finala Roland Garros » Tsitsipas, în lacrimi: „Nu știu ce s-a întâmplat acolo”

Playtech.ro Medic infecționist, semnal de ALARMĂ pentru cetățeni. Ce riscă să pățească persoanele care s-au imunizat împotriva Covid-19

Observatornews.ro Imagini cu ultimele momente din viața fetiței de 3 ani, din Constanța, care a fost sfâșiată de animalele sălbatice

HOROSCOP Horoscop 14 iunie 2021. Leii trebuie să fie conștienți de efectele stării în care se află asupra celor din jurul lor

Știrileprotv.ro Cum a fost salvat Christian Eriksen. Medicul naţionalei Danemarcei a dezvăluit intervenția miraculoasă

Telekomsport Apare o super forţă în Liga 1. Dragomir, uluit: ”Va fi numărul 1 detaşat”. Un nume uriaşă urmează să preia echipa. EXCLUSIV

PUBLICITATE Pregătește-te pentru vară cu Collagen Skin Booster (PUBLICITATE)