Raluca Dumitru, declarații după ce a fost eliminată de la „Survivor România”. „Am probleme de când am ieșit”

„Am probleme de când am ieșit din competiție. Nu am putut să dorm deloc, m-am dezobișnuit să dorm în pat, să am o pernă, am avut o noapte lungă.

Îmi lipsesc păturile pe care le aveam: 8 la număr, 8 aveam, le aveam bine proporționate. În momentul de față mă simt foarte bine, am reușit să vorbesc cu cei dragi, nu mă așteptam să îmi fie atât de greu, să îmi lipsească atât de mult.

Nu știu de unde am avut putere să merg mai departe de fiecare dată. Mă consideram o persoană puternică, dar acasă sunt mai puternică”, a declarat Raluca Dumitru la Teo Show.

„Când îți curge sânge nu stai să bagi degetul în nas”

Raluca a făcut referire și la momentul în care Elena a avut nevoie de intervenția medicilor după ce i-a curs sânge din nas.

„Eu cu Elena ne cunoșteam dinainte de competiție, ea a spus mereu despre mine că sunt mai vulcanică, o persoană care atunci când cineva mă atacă sau îmi spune ceva, clar eu o să îmi dau cu părerea, o să răspund, ceea ce s-a și văzut, am avut anumite reacții, poate nu neapărat demne, dar Survivor a scos cred tot ce este mai rău, pot să spun că dacă eram acasă nu făceam multe lucruri pe care le făceam acolo.

Fiecare consiliu este foarte emoționant, intri acolo cu niște sentimente, pur și simplu nu îți găsești cuvintele.

Eram în spatele ei, am văzut când s-a întors și era cu degetul în nas, s-a întâmplat să îmi curgă sânge din nas, mie îmi picură.

Ceea ce nu am văzut la Elena, am văzut că s-a întors și că și-a băgat de vreo 3 ori degetul din nas. Am văzut când a scos degetul că avea o pată mică de sânge.

Eu ce am văzut… nu i-a curs sânge. Când îți curge sânge nu stai să bagi degetul în nas. Ea a crezut că va fi votată în acea seară. Nu știu exact ce a vrut să facă, nu sunt în mintea ei.

Elena este genul de persoană mai sensibilă, care plânge. Eu nu pot să fiu așa. Nu îmi place să cerșesc milă. Nu sunt genul care să plâng în fața oamenilor”, a mai adăugat fosta concurentă de la „Survivor România”.

Citeşte şi:

Premieră în România: Ministerul Apărării Naționale vorbește despre plângerile de hărțuire sexuală din rândurile Armatei

Instanța a decis disjungerea dosarului lui Piedone în procesul Colectiv. Următorul termen, în septembrie. Avocat: „E bătaie de joc”

Cine este Naftali Bennett, noul premier al Israelului, care încheie epoca Netanyahu după 12 ani

PARTENERI - GSP.RO Hagi și Gică Popescu, umiliți pe Arena Națională! Scene incredibile, lui Gică nu-i venea să creadă

Playtech.ro Ramona Olaru a divulgat SECRETUL Mykonosului. Ce fac româncele când vin miliardari cu iahtul acolo: ”Da, asta se întâmplă”

Observatornews.ro Moştenitorul fără chip. O avere de 200.000 de lei a fost găsită ascunsă în casa unui bărbat din Galaţi, care a murit singur. Prietenii spun că avea o fată dintr-o legătură extraconjugală

HOROSCOP Horoscop 14 iunie 2021. Leii trebuie să fie conștienți de efectele stării în care se află asupra celor din jurul lor

Știrileprotv.ro Drama finalistului de la Roland Garros. Tragedia l-a lovit cu 5 minute înainte de a intra pe teren

Telekomsport Scene interzise cardiacilor. Mai multe vedete, orgie greu de imaginat. Cum au fost surprinse

PUBLICITATE Pregătește-te pentru vară cu Collagen Skin Booster (PUBLICITATE)