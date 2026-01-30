Emisiunea continuă să fie spațiul în care poveștile din Casa Mireasa sunt analizate în profunzime, aducând în atenția telespectatorilor trăiri autentice, conflicte nespuse și legături care se construiesc sau se destramă sub presiunea realității.

Zi de zi, publicul descoperă dinamica dintre concurenți, dincolo de ceea ce se vede în competiție. Temele devin mai îndrăznețe, intervențiile concurenților mai directe, iar reacțiile sunt mai sincere ca niciodată. Sub coordonarea Ralucăi Preda, aftershow-ul dezvăluie culisele reality show-ului Mireasa, acolo unde emoțiile nu se opresc niciodată, iar adevărul iese la suprafață.

Vedeta de la Antena Stars le dă block celor care o jignesc

Cu această ocazie, Libertatea a stat de vorbă cu Raluca Preda despre modul în care gestionează momentele mai puțin plăcute din mediul online, care au legătură atât cu ea, cât și cu emisiunile de la Antena Stars și de la Antena 1.

„Din fericire, pe profilurile mele personale nu am avut parte de foarte multe comentarii răutăcioase. Cei mai mulți oameni care mă urmăresc sunt extrem de pozitivi, îmi transmit energie bună și m-au încurajat în momentele mele importante. Ei au văzut emoțiile mele, au trăit intens alături de mine și m-au făcut să am mai multă încredere în mine. Pentru asta le sunt recunoscătoare. Când, totuși, apar comentarii negative, încerc să citesc și să înțeleg de ce cineva a văzut lucrurile într-un anumit fel. De multe ori, oamenii chiar au dreptate. De la ei învăț!

Totuși, atunci când mesajele trec într-o zonă de jigniri gratuite, legate de etnie, de lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea, prefer să blochez și să merg mai departe. Cred că e important să-mi protejez energia și să nu o consum pe lucruri care nu mă ajută. Știu că pe grupurile mari de Facebook există foarte mult hate, dar eu am ales să nu intru acolo. Nu pentru că mi-ar fi indiferent, ci pentru că prefer să-mi folosesc timpul într-un mod care mă ajută să cresc: fie că fac sport sau să merg la cursuri, ori mă concentrez pe lucrurile care mă împlinesc.

Sunt la început de drum și de carieră, nu sunt un robot, e firesc să greșesc, să am emoții, să trec prin stări diferite. Tocmai de aceea, încerc să mă concentrez pe oamenii frumoși care mă susțin. Până la urmă, cred că hate-ul este un fenomen general al vremurilor noastre. Toată lumea se confruntă cu el, nu doar eu. E ușor să pari perfect atunci când privești totul de pe canapeaua din living, dar, dacă ai fi pus în postura respectivă, ai realiza că lucrurile sunt mult mai complexe. Eu respect părerile tuturor, însă nu pot fi de acord cu jignirile. Aleg să mă concentrez pe ce e bun, să devin un om mai bun și să mă perfecționez în ceea ce fac”, a spus Raluca Preda în exclusivitate pentru Libertatea.

Raluca Preda adoră vacanțele și investește în imobiliare

Întrebată cum își gestionează bugetul și dacă este genul de persoană care „aruncă cu banii” sau preferă să economisească, gazda emisiunii „Mireasa. Capriciile iubirii” a spus că adoră vacanțele și shoppingul.

„Wow, e o întrebare foarte bună! Îmi plac hainele, shoppingul și vacanțele, însă niciodată nu am fost o persoană care să cheltuiască fără să gândească. Sunt foarte echilibrată din punct de vedere financiar și mereu am știut cum să îmi gestionez bugetul astfel încât să am bani pentru cheltuielile necesare și pentru dorințele mele. Încă din adolescență, după ce îmi plăteam facturile și cheltuielile, îmi planificam bugetul pentru mine. Nu am rămas niciodată fără bani și am avut mereu grijă să nu fac excese.

Nu investesc foarte mult în haine, chiar dacă îmi plac. Majoritatea achizițiilor le fac în perioadele de reduceri. Consider că valoarea hainelor nu stă în preț, ci în modul în care sunt purtate. O persoană se poate îmbrăca de 200 de lei pentru a arăta impecabil. Sunt foarte atentă și la investiții. Prefer să pun banii în lucruri care îmi aduc beneficii pe termen lung, cum ar fi imobiliarele. Nu mă las condusă de impulsuri! Chiar dacă ceva îmi place, las timpul să treacă câteva zile sau o săptămână ca să fiu sigură că am nevoie de acel lucru, apoi iau decizia corectă. Pentru mine, echilibrul între dorințe și responsabilitate este cel mai important”, a încheiat Raluca Preda interviul pentru Libertatea.

