A recunoscut într-un interviu pentru „Teo Show” că de-a lungul anilor a avut mai multe relații și că a fost înșelată în repetate rânduri de foștii iubiți. În prezent, Raluca Tănase nu este căsătorită.

„În câteva dintre relații am fost înșelată și ăsta a fost motivul pentru care am rupt relația. Nu consider că nu am făcut eu ce trebuia, așa au stat lucrurile. Eu nu plec așa pur și simplu din relații. Suntem temperamentală în relații, sunt posesivă, geloasă și îmi spun punctul de vedere de fiecare dată”, a spus Raluca Tănase, potrivit wowbiz.ro.

De asemenea, cântăreața a mai povestit și despre relația pe care a avut-o cu fotbalistul Cristi Mitea. Aceștia au format un cuplu timp de patru ani, atunci când Raluca avea doar 18 ani.

„Aș numi-o relație curată, copilărie, o relație copilărească. A fost prima mea relație, aveam 18 ani. Nu cred că aș fi fost acum cu el, pentru că noi eram doi copii, care abia se descopereau ei înșiși.

Am avut o relație de 4 ani, în care noi ne-am maturizat diferit. Eu începusem să evoluez pe alte planuri, el, pe alte planuri, nu mai mă regăseam. Fotbalist foarte bun. Suflet curat”, a mai declarat vedeta.

