Raluka are în întreținere o familie numeroasă plus patru câini imenși! ”La mine nu prea stau banii”

La aproape 31 de ani, Raluka și-a investit toți banii câștigați din muzică și proiectele de televiziune (n.r. – marele premiu de la Asia Express) tocmai pentru a fi sigură că are un venit constant pentru a-și ajuta familia.

”Dacă nu aș fi cheltuit aiurea, acum eram departe rău de tot. Am cheltuit tot ce am avut. Am o familie extrem de numeroasă pe statul meu de plată și n-am cum să țin banii. În plus, mai am patru câini imenși, care nu sunt tocmai ușor de întreținut. Mai am și tot felul de chestii pe care îmi place să le fac. Așa că la mine nu prea stau banii”, ne-a povestit Raluka.

Născută la Deva, artista a făcut tot posibilul ca să-și aducă părinții și sora mai aproape de ea. Astfel că, de ceva vreme, familia Nistor s-a mutat în București, artista ajutându-i să-și cumpere o casă la periferia Capitalei.

”Nu se fac milioane de euro din muzică”

Pentru a asigura tot confortul familiei sale, Raluka a fost nevoită să facă unele sacrificii și să învețe să fie cumpătată. Artista recunoaște că din muzică nu se câștigă milioane de euro, cum probabil își imaginează mulți, făcând comparație cu industria muzicală din Statele Unite, însă nici nu se moare de foame.

”Artiștii din România nu fac atât de mulți bani pe cât crede românul. Nu se fac milioane de euro din muzică”, ne-a mai declarat artista.

Deși ar fi putut să-și crească veniturile prin campanii pe site-urile de socializare, așa cum o fac mulți colegi de scenă, Raluka preferă să nu accepte bani pentru produse în care nu are încredere deplină.

”Eu nu prea fac reclamă la chestii în general, mai fac recomandări oamenilor, dar lucruri pe care la rândul meu le plătesc. Cum le-am recomandat tuturor prietenelor mele creme pe care le folosesc pentru ten. Eu am avut probleme cu tenul toată viața și am recomandat abia după ce m-am convins că sunt cele mai bune din lume. Nu am stat să le postez. Sunt foarte multe lucruri pe care eu le plătesc și le recomand.”

