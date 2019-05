În urmă cu 11 ani, Raluka, 29 de ani, câștiga marele premiu al Festivalului Internațional de muzică ușoară George Grigoriu, premiu care consta într-o mașină în valoare de câteva mii de euro. Din păcate, nu s-a putut bucura de trofeu, situația financiară a familiei nepermițându-i s-o păstreze.

„Când am câștigat-o a trebuit să plătesc impozitul pe câștig, enorm pentru mine în momentul acela, a trebuit să ne împrumutăm în toată Deva ca să reușim să-l plătim. Iar după asta, ca să înapoiem banii, a trebuit s-o vând”, ne-a povestit Raluka, mărturisind că a apucat totuși să se bucure puțin de autoturismul câștigat.

„Eram prea mică pe atunci, nu aveam permis, dar m-a lăsat sora mea să o conduc un pic, pentru că o băteam la cap să mă ducă într-un loc unde să mă învețe”.

Fericită, doar când va fi milionară

Acum, Raluka nu mai are problema banilor – pe lângă onorariile din concerte, are un venit în plus din casa de producție unde este asociată. Spune însă că îi lipsesc în continuare câteva „lucruri”, ca să fie pe deplin fericită: „Îmi lipsesc câteva milioane de euro și câteva hituri internaționale, dar în rest sunt foarte bine. Sunt acolo unde am visat”.

