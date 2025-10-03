Aproape fiecare dintre cele patru ediții difuzate până acum a fost lider de audiență, astfel că publicul se întreabă dacă la PRO TV vom avea parte și la finalul acestui an și începutul anului viitor de Protevelion 2026.

„Oamenii vor avea parte de surprize și de momente speciale”

Libertatea a stat de vorbă recent cu Raluka despre cariera ei, astfel că am vrut să aflăm de la ea dacă a fost contactată pentru a prezenta din nou Protevelionul alături de Pavel Bartoș. Însă artista nu a vrut să ne ofere prea multe detalii și s-a rezumat la a spune că urmează multe surprize.

„Colaborarea cu PRO TV a fost mereu o bucurie și o provocare frumoasă. Nu pot să dau acum detalii concrete, dar pot spune că oamenii vor avea parte de surprize și de momente speciale”, a spus Raluka, în exclusivitate pentru Libertatea.

Frumoasa cântăreață a reușit să cucerească din nou topurile, de această dată cu melodia „Era Era”, pe care a lansat-o în ultimele zile ale lunii august și al cărei videoclip are peste 1,6 milioane de vizualizări pe YouTube.

Raluka a lansat recent melodia „Era Era”

Întrebată care este povestea din spatele melodiei, Raluka ne-a dezvăluit că lucrurile s-au legat foarte frumos în momentul în care s-a decis să lucreze la melodia „Era Era”.

„Întâmplarea a făcut ca la un concert să mă întâlnesc cu o fetiță care m-a întrebat dacă voi lansa partea a doua a piesei «Ieri erai». Momentul acela m-a surprins și mi-a rămas în minte, chiar dacă inițial nu am știut ce să-i răspund. Câteva zile mai târziu, eram în studio și am primit propunerea pentru «Era Era». Am simțit imediat că totul se leagă perfect, ca și cum piesa asta trebuia să apară exact acum. Am lucrat cu o echipă cu care am mai colaborat și care îmi cunoaște foarte bine stilul, iar rezultatul a venit foarte natural”, a afirmat artista.

Dacă despre Protevelion nu a vrut să ne ofere prea multe detalii, Raluka ne-a spus însă ce urmează pentru ea pe plan muzical.

„Cel mai important proiect acum este «Balance», primul meu album în limba engleză. Este un pas uriaș pentru mine și am investit foarte mult suflet și timp în el. În paralel filmez videoclipuri și pregătesc lansări care să surprindă publicul. Anul acesta simt că am stat mai mult în studio decât pe scenă și asta se va vedea în materialele pe care le voi lansa în perioada următoare”, a încheiat cântăreața interviul pentru Libertatea.

