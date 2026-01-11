Cântăreața se află alături de Guy Kouris într-un loc superb și își sărbătoresc iubirea înconjurați de plajă, palmieri și ocean. Raluka a postat un video cu ea din Brazilia, iar artista pare mai fericită ca niciodată.

Raluka a postat imagini spectaculoase din vacanță. Artista se bucură de soare și temperaturi mari, alături de sufletul ei pereche, în orașul Trancoso, situat la malul Oceanului Atlantic.

În urmă cu ceva timp, Raluka a dezvăluit ce a făcut-o să se îndrăgostească de Guy, iubitul ei, care de patru ani o face fericită.

”Cu bunătatea și cu răbdarea. Este cel mai bun om de pe pământ. Asta mi-am dorit, asta am primit. Este cel mai bun om. E singurul om care a reușit să mă liniștească, să fiu mai relaxată, să fiu mai liniștită, să nu mai fiu atât de impulsivă, să nu mai sar să spun nu înainte să ascult propoziția până la final. Mi-a arătat ce înseamnă iubirea sinceră cu toate frumusețile ei, fără nimic toxic”, a spus Raluka pentru viva.ro.

În vârstă de 36 de ani, cântăreața Raluka l-a cunoscut pe Guy Kouris, care are 58 de ani, în Mexic, unde Guy deține un complex turistic. Artista e de părere că universul a complotat pentru ca ea și Guy să se întâlnească.

„E o poveste superbă, de film. Așa trebuia să fie. Au fost 7 miliarde de motive pentru care eu nu trebuia să ajung în acel punct și totuși am ajuns. Eram în vacanță. În seara în care l-am întâlnit, prietenii mei toți au adormit.

Nu mi-au mai răspuns la telefon și a trebuit să stau singură. Am stat la povești vreo 6 ore. I-am povestit despre mine, iar el mi-a povestit despre el, dar nu prea. Am aflat după câteva zile cine e, ce face. Îi place foarte tare că muncesc foarte mult, că sunt ambițioasă și un om care are un țel în viață. Suntem compatibili din toate punctele de vedere”, a povestit Raluka, în podcastul „DilEMMA cu Emma de la ZU”.