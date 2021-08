„În sfârșit a venit momentul pe care, probabil, mulți dintre voi l-ați așteptat de mult timp. Și anume, da, sunt o persoană singură în acest moment.

Din păcate, lucrurile n-au funcționat așa cum am fi sperat de-a lungul acestei relații, spun toate lucrurile acestea, în sfârșit, pentru că de fiecare dată s-au interpretat și s-au scris tot felul de chestii total aiurea și total pe dinafară față de cum s-au întâmplat.

Cuza și noua iubită

Și mai spun acest lucru pentru că dacă nu funcționează un lucru și dacă n-ai liniște, și dacă nu găsești exact ce ai nevoie, atunci este mai bine și mai liniștit pentru ambele părți separarea.

Pe de altă parte, este perfect normal după ce s-a produs un astfel de lucru, să-și găsească liniștea, fericirea și așa mai departe.

De ce am spus asta? Sunteți foarte mulți, fie că mă cunoașteți, fie că nu mă cunoașteți, care aveți gânduri, intenții bune, să-mi trimiteți print screen-uri sau poze sau filmulețe cu faptul că el are pe altcineva sau e cu altcineva, nu știu când, nu știu cum, e ok, e normal. Fiecare are nevoie de o perioadă să-și plângă morții, cum ar spune un prieten de-al meu.

În cazul asta, situația să se refacă. Așa că rugămintea este să nu mai faceți asta chiar dacă ne cunoaștem, chiar dacă nu ne cunoaștem, pentru că fiecare își va rezolva lucrurile în felul lui și va găsi o modalitate să fie ok si asta nu ajută. Cred că este suficient acum”, a spus Ramona Olaru pe contul ei de Instagram.

