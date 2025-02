Filmările la Asia Express 2025 au început, pe 7 februarie concurenții au părăsit România. Drumul Eroilor îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

La Asia Express 2024, Mara Bănică va face echipă cu Serghei Mizil, care are vârsta de 70 de ani. Înainte de a porni în competiție, el a dezvăluit decizia pe care el și Mara Bănică au luat-o pentru momentul când vor fi eliminați.

„Mănânc și beau, nu donez nimănui nimic. (…) Nu cred că vom câștiga noi premiul cel mare, dar vom vedea. De oriunde am ieși, am zis că, pentru că ajungem rar în acele zone, să mai rămânem câteva zile.”, a spus Serghei Mizil, conform Spynews.

Singura lor mare temere este legată de mâncare. „Eu cred că vom suferi de foame cel mai tare. Mâncăm mult amândoi, deşi nu recunoaştem”, a mai adăugat Mara Bănică.

Serghei Mizil și Mara Bănică, la Asia Express 2025

Serghei Mizil a făcut declarații înainte de a porni în aventură. În vârstă de 70 de ani, acesta a spus că, aflat la pensie, s-a hotărât să trăiască această experiență. „Ideea participării mele la Asia Express a pornit de la o caterincă pe care am făcut-o odată cu Mara Banică. Băi, ce ne-am distra noi, dacă am merge la Asia Express!

Nu eram prea hotărât la data discuţiei, dar după aceea, ieşind la pensie, nemaiavând ce face, m-am hotărât să merg. Una la mână, mă fascinează zona respectivă şi este destul de greu să ajungi acolo, adică să merg de unul singur, nu vreau, să găsesc un grup să merg cu mai mulţi prieteni e mai greu. M-am hotărât să particip la acest concurs, cu această ocazie văd zonele acelea, eu fiind fascinat de Vietnam. Vreau să-mi încerc puterile, să văd dacă la 70 şi ceva de ani mai pot să fac faţă la acest traseu. Bineînţeles că merg cu gândul de a câştiga și sunt convins că voi ajunge cât mai departe”.

Mara Bănică a luat o pauză de la emisiunea „Un Show păcătos” de la Antena Stars și a plecat în aventură. „Știu pe de rost fiecare episod din cele şapte sezoane de până acum şi, în sfârsit, voi scrie măcar unul în cel de-al optulea! Dar unul fabulos, așa cum e şi partenerul meu din aventura asta extraordinară! Am tot sperat, an de an, să fiu aleasă și eu! De data asta, EROUL vieții mele, TATA, l-a rugat, acolo sus, pe Dumnezeu să facă să fie bine şi să pornesc pe Drumul Eroilor. Dacă până acum se știa că eroii nu au vârstă, reţineţi că vârsta lor în acest sezon e 121 de ani! Drumul Eroilor, păzea, venim!”.

