A intrat în atenția fanilor după ce a început să facă parte din echipa matinalului de la Antena 1 alături de Răzvan Simion și Dani Oțil. În prezent, Ramona Olaru se bucură de un real succes pe micile ecrane, însă nu uită că începutul celebrității nu a fost deloc unul ușor.

Iubita lui Cătălin Cazacu a venit în București, unde a muncit pe brânci pentru visul ei. Acum, vedeta de la Antena 1 are cariera pe care și-a dorit-o întotdeauna și nu se plânge nicio clipă de programul încărcat pe care îl are.

„Ce n-am avut când am fost mică să dobândesc când sunt mare”

„Am mers pe principiul «ce n-am avut când am fost mică să dobândesc când sunt mare». Și în continuare fac treaba asta, dar nu uit niciodată de unde am plecat. Ăsta e principiul pe care merg și cred că se vede, eu nu uit niciodată de unde am plecat. Să fiu altfel sau să mă port altfel decât sunt.

M-am apucat de niște businessuri micuțe, proprii, niște combinații, ca să se știe, la care adaug puțin din popularitatea mea.

Când oamenii spun că nu le place varianta mea, într-un fel, în suflet, m-a deranjat, dar am continuat să fiu aceeași, să nu schimb nimic de la mine, doar ca să plac cumva. Ca să fiu pe placul cuiva. Nu, niciodată. Am mers înainte. Dar nu spun că nu m-au durut unele lucruri”, a declarat Ramona Olaru pentru CANCAN.

Ramona Olaru, despre salariul de la Antena 1

Colega lui Răzvan Simion și a lui Dani Oțil este mulțumită de banii pe care îi încasează de la Antena 1. Ramona Olaru susține că s-a îmbogățit de când lucrează la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

„În momentul de față, la Neatza suntem într-o mărire continuă a echipei, suntem mulți și tot mai vrem pentru că, știm bine, programul este de patru ore.

Dacă suntem plătiți bine? Pot să spun doar că ne-am îmbogățit! Ne-am îmbogățit cu toții. Uită-te la mine, am venit de la țară și acum sunt o lady”, a mai spus Ramona pentru sursa mai sus-menționată.

