Se spune, din bătrâni, că orice fată nemăritată care cade în prima parte a anului nou în zăpadă se pregătește de o căsătorie. Ramonei nu i s-a întâmplat chiar în primele zile ale anului, căci în București a nins abia zilele trecute, însă căzătura pe care a tras-o poate adeveri zicala bătrânilor.

„Eram la noi, în curtea studioului. Presupun că ați văzut tot episodul, când m-am dat cu sania, dar și când am căzut. O să devin virală pe tot netul cu căzătura. A fost ceva senzațional. Dar eu și când cad sunt într-un stil anume. Sunt fancy-trendy. Așa se zice? Că te măriți atunci când cazi pe zăpadă? Nu că sunt proastă și nu am știut să stau pe picioare? Dar să știi că m-am distrat. Cred că o să mi se învinețească genunchiul. Să știți de la ce este, să nu vă faceți filme aiurea că nu este cazul”, a declarat amuzată Ramona Olaru pentru Libertatea.

Cu sau fără gândul la măritiș, Ramona Olaru s-a distrat pe cinste alături de colegii ei, iar plimbarea cu sania i-a adus aminte de copilărie, de iernile geroase, dar pline de zăpadă, pe când tatăl ei o ducea cu sania la școală. „Aveam zăpezi cât casa. Am mai povestit că eu am crescut la fermă, adică pe câmp și nefiind deloc adăpostit, zăpada era de 2-3 metri de cele mai multe ori. De cu seară luam un raz, care este cazma mai mare, o lopată mai mare, nici nu știu să explic exact, ceva între, dar oricum o chestie foarte mare, pe care o luam în casă ca să putem face potecă până la animale, până la fântâna cu apă și tot așa, să reușim să mergem la școală dimineața”, a povestit prezentatoarea TV, completând amuzată că de mică obișnuia să cadă din sanie, ba chiar să și rămână în urma ei, pe zăpadă, preț de câteva minute. „Mă mai ducea tata pe sanie la școală. S-a întâmplat o dată să adorm pe drumul către școală. Am adormit, am căzut de pe sanie și m-a lăsat în urmă jumătate de kilometru. Nu trebuia să pregătesc eu sania pentru că tata se ocupa mereu de toate lucrurile astea, care, iată, ne distrau pe noi până la urmă. Dar știu cum arăta o sanie ruginită și cum trebuia pregătită, pentru că nu am avut prea multe, am avut una de la început până la sfârșit, adică nu este ca și cum”.

Ramona Olaru chiar a trăit iarna pe uliță

Copilăria și adolescența de la fermă au pregătit-o pe Ramona Olaru pentru multe obstacole ale vieții, așa că în clipa de față spune cu mâna pe inimă că se descurcă aproape în orice situație. Așa că zăpada înaltă din Capitală nu a speriat-o, căci era o nimica toată pentru ea, însă nu i-a dat nici bătăi de cap. „Mi-am construit o viață extraordinar de frumoasă. Deși sunt inginer agronom, deci vin de la sat, mă pricep la orice, nu a fost nevoie să deszăpezesc pentru că am parcare subterană. Stau într-un cartier unde niște oameni se ocupă de această curățare și în fața blocului”, a explicat Ramona Olaru pentru Libertatea.

