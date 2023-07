Ramona Olaru a crezut că și-a găsit sufletul pereche în sfârșit, însă se pare că s-a înșelat amarnic în privința lui Cătălin Cazacu. În urmă cu ceva timp, cei doi și-au spus adio definitiv, după aproape un an de relație.

Despărțirea dintre cei doi nu a fost una amiabilă, ci una în care și-au adus acuze unul altuia. Ramona Olaru a scos acum la iveală amănunte mai puțin știute despre Cătălin Cazacu. Vedeta nu își mai dorește o împăcare cu acesta, deși la un moment dat toată lumea se aștepta să își mai dea o șansă.

„Este un tot format din multe lucruri urâte, nepotrivite, groaznice, pot folosi cuvântul ăsta, că eu am locuit acolo, am trăit cu acest om multe momente și lucrul pe psihic a fost incredibil de rău, ceva ce nu foarte multe persoane pot duce. Am zis că nu o să mai vorbesc foarte mult despre subiectul ăsta, poate mai degrabă aș vorbi despre alte relații de dinainte.

Dacă vorbesc de ceva de aici, de curând, simt că aduc și mai rău «răul» după mine. Repet, oamenii nu știu, a fost ceva foarte rău ce nu poate fi explicat în cuvinte. Sunt lucruri pe care ar trebui să le țin pentru mine și să nu le spun deloc.

Nu o să arunc cu noroi, trebuie să fiu bine cu mine. Nu sunt ajutorul nimănui și nici salvatoarea nimănui. Treaba lui cum vrea să fie”, a spus Ramona Olaru, în emisiunea Ego Life.

Întrebată dacă a trebuit să fie înșelată ca să se rupă de această relație toxică, Ramona Olaru a recunoscut.

„A trebuit, probabil că da. Acesta a trebuit să fie un punct final care să mă ajute pe mine, deși știam anumite lucruri dinainte.

Lăsând la o parte ziarele, că spun vorbe puține față de tot ce s-a întâmplat. Am zis că dacă o să am vreodată ocazia, am să pun pe foaie toate lucrurile respective, iar un regizor să facă un film despre treaba asta cu alte personaje și, cu siguranță, va fi cel mai vândut film”, a mai adăugat Ramona.

