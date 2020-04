De Denisa Macovei,

Cum ți-a venit ideea piesei „Suflete în carantină”? Te-ai gândit la cineva anume atunci când ai scris-o?

Cred că în momentul în care am realizat că ceea ce se întâmplă e serios și că o să fim nevoiți să trăim unii fără alții, fără prieteni, colegi, familie, a venit și inspirația pentru această piesă! M-am gândit la mine și la toți cei care o să fie departe de cei pe care îi iubesc!

Cum ești în această perioadă? Ești ok psihic, poți să compui sau ai mai multă inspirație acum că ești acasă tu cu ține?

Nu pot să afirm că e același work flow, că am entuziasmul acela creator ca înainte de criză, însă am învățat să privesc fiecare situație ca pe o oportunitate de a evolua, o provocare pentru a ieși din zona de confort. Da, sunt foarte bine și motivat!

Mai știi câți ani aveai când ai avut ultima dată acest gen de „vacanță” să o numim așa, în care pur și simplu nu aveai de muncă, nu aveai proiecte, nu aveai un program aglomerat?

Nu am mai fost niciodată într-o asemenea situație! Din când în când, când eram mici, mai primeam câte o zi liberă la școală și ne bucurăm de parcă am fi câștigat la Loto, însă o etapă ca asta nu cred că a mai avut nimeni.

Ce ai descoperit la tine de când te afli în autoizolare? Ai învățat să fii mai răbdător, să apreciezi mai mult lucrurile cu adevărat importante…? Ce-ai învățat?

Am descoperit că atunci când iei o pauză de la viață ta și de la tot ce faci cotidian, apare un alt univers plin de posibilități! Înainte nu aveam timp sau motivație să fac sport de două ori pe zi, acum fac! Înainte nu aveam timp să fac stretching sau yoga, acum îmi găsesc. Și da, evident că lucrurile simple, umane îmi lipsesc cel mai mult și îmi doresc tare mult ca lumea să înceapă să se descotorosească de hainele superficialității și de vechile dorințe egocentriste și să realizeze că poți fi fericit cu mult mai puțin.

Cu ce altceva îți ocupi timpul în afară de muzică?

După cum spuneam, fac sport mult, gătesc, fac yoga, stretchingul de care aveam foarte mare nevoie, mai „ciupesc” câte un serial. Am multă treabă în mediul online de când am intrat în această izolare și încerc să fiu din ce în ce mai creativ.

Îți mai aduci aminte ce făceai anul trecut pe vremea asta?

Probabil că o să sune previzibil, dar da, făceam muzică! Făcem muzică de dimineața până seara și când nu o facem, fie dormeam, fie eram plecat în vacanță sau în concerte.

Regreți oarecum că această izolare nu te-a prins cu o familie numeroasă, să-ți ocupi timpul cu copiii tăi? Sau ești de părere că toate lucrurile se întâmplă cu un scop?

Totul are un scop sau noi cu toții căutăm scopuri în ceea ce trăim și simțim! Cred că nimic nu e întâmplător dacă înveți cum să privești și să tragi învățături din acea situație. Sunt mulțumit cu ce am, cu liniștea și relaxarea psihică, cu energia creatoare! Și, în plus, am o familie frumoasă și glumeață, doi dintre protagoniști fiind nepoții mei, pe care-i văd zi de zi!

Ce îi sfătuiești pe oameni să facă în această perioadă?

Cred că toți trebuie să înțelegem fragilitatea vieții și indiferența cu care am tratat pământul și, implicit, pe noi! Nu mai putem trăi doar pentru satisfacerea nevoilor personale, ci pentru a completa armonios acest tablou al vieții. Să ne privim cu blândețe și să arătăm că dincolo de orice greutate, carantină sau distanță, putem fi uniți!

