Realizatorul și prezentatorul de radio și televiziune Mihai Găinușă a fost invitatul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, în ediția ce a avut loc duminică, 23 februarie, la Kanal D. Mihai Găinușă și-a început cariera în radio în urmă cu trei decenii, iar experiența dobândită în acest domeniu competitiv l-a făcut să devină specialist în emisiuni matinale.

Faima i-a adus-o televiziunea, după colaborarea sa cu Șerban Huidu, în proiectul „Cronica cârcotașilor”, Mihai Găinușă devenind una dintre cele mai tranșante voci ale pamfletului autohton. În anul 2014, cei doi s-au despărțit, colaborarea și prietenia lor au luat sfârșit.

Ce spune Mihai Găinușă despre bani după „Cronica Cârcotașilor”

Despre despărțirea lor din punct de vedere financiar l-a întrebat acum Denise Rifai pe Mihai Găinușă.„Presa notează că transformarea prieteniei dintre dumneavoastră și Șerban Huidu în dușmănie nu a lăsat urme doar la nivel emoțional, ci și în plan financiar.

Astfel, jurnaliștii au scris că în perioada 2003 – 2005 firma lui Șerban Huidu a încasat nu mai puțin de 3,5 milioane de euro, iar firma dumneavoastră peste un milion de euro, în 2018, la 4 ani de la despărțire, Șerban Huidu avea un profit net de doar 265.000 de euro, iar firma dumnevoastră după doi ani la rând de pierderi fusese închisă.

Mai mult, citez dintr-un articol: După plecarea de la Cronica Cârcotașilor, Găinușă a mai fost implicat în câteva proiecte de radio și televiziune, însă niciunul de avengură, reușind astfel să intre într-un con de umbră. Urmează întrebarea roșie: A fost scumpă despărțirea de Șerban Huidu?”, a spus moderatoarea.

Mihai Ginușă a răspuns, el susținând că nu a fost interesat niciodată de aspectul financiar. „Șerban Huidu știe că pentru mine banii nu au contat niciodată și poate că asta nu a fost foarte bine pentru mine. N-am știut evidența banilor, n-am știut cu firma, facturi, încasări, nu au fost preocupările mele. Eu eram focusat pe conținut, îmi plăcea ceea ce făceam, nu îmi plac cifrele, s-a văzut clar că nu îmi plac cifrele, îmi plac literele mie”, a adăugat el.

De ce a rupt colaborarea și prietenia cu Șerban Huidu

Și a continuat privind relația cu Șerban Huidu: „Ai spus la un moment dat de dușmănie, nu e nicio dușmănie. Opusul prieteniei nu e dușmănia, e indiferența. Ok, am avut un contract foarte bun, dar eu nu am avut un contract cu el, am avut un contract cu firma care deținea televiziunea Prima pe vremea aia (…), deci eu aveam contract cu ei de 10 ani.

Ei și-au lichidat afacerile din România și au plecat, iar acela a fost cel mai bun contract al meu vreodată, din așa-zisele mele afaceri, pentru că au fost niște oameni care s-au ținut de cuvânt, au plătit întotdeauna la timp, dar și noi am livrat marfa cum trebuia”.

Întrebat și cu ce l-a rănit Șerban Huidu atât de tare de a încheiat prietenia și colaborarea din emisiune, Mihai Găinușă a explicat: „Cumva transformarea lui, transformarea lui care m-a afectat și pe mine. A transformat prietenia în altceva. (…) Cred că mai degrabă relația dintre noi doi s-a transformat în ceva care nu era o prietenie. Tot ce fusese bun înainte lipsea”.

