Randi, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România, a avut parte de un moment neplăcut la festivalul Beach! Please, desfășurat în perioada 10-12 iulie. Evenimentul, unul dintre cele mai mari festivaluri dedicate culturii urbane din Europa de Est, a atras mii de spectatori dornici să se bucure de muzică și distracție. Cu toate acestea, concertul lui Randi de ieri s-a încheiat brusc după numai două piese.

În timpul spectacolului, artistul a auzit fluierături venind din public și a interpretat acest feedback ca pe un semn că nu este pe placul mulțimii. Dezamăgit și confuz, Randi s-a retras în culise, neștiind exact motivul pentru care spectatorii reacționau astfel.

„Mi-am imaginat că nu le place ceea ce facem, că poate este ceva în neregulă cu felul în care cântăm”, a mărturisit acesta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Am ieşit mai devreme de pe scenă cu 2 piese, am plecat cu moralul foarte, foarte jos. Nu ni s-a comunicat despre ce era vorba şi despre ce s-a întâmplat cu adevărat”, a mai spus artistul.

Recomandări Medic ginecolog, numit în funcția de consul general al României la Bilbao: „Să știți că este o foarte mare legătură”

După incident, Randi a explicat pe rețelele de socializare că și-a întrerupt concertul din cauza fluierăturilor și a considerat că este criticat de cei prezenți. Artistul a mărturisit că s-a simțit extrem de dezamăgit și că nu înțelegea de ce publicul nu-l aprecia.

Mai târziu, Randi a aflat adevărul: fluierăturile nu erau adresate lui, ci erau cauzate de o situație de urgență care a necesitat întreruperea concertului.

„Nu ni s-a comunicat despre ce era vorba şi despre ce s-a întâmplat cu adevărat. Cineva leşinase în dreapta scenei, iar oamenii au vrut sa oprim show-ul ca salvarea să intre şi să facă ceea ce erau meniţi să facă. Noi nu am ştiut asta. De-abia după ce am ieşit de pe scenă am înţeles ce se întâmplase. Nu ni s-a comunicat”, a mai spus Randi.

„Oamenii erau cu telefoanele sus, au scris nişte mesaje pe telefoane, dar era greu să citim de pe telefoanele lor”

Organizatorii festivalului nu au comunicat în timp util cu artistul, ceea ce a dus la neînțelegerea situației și la retragerea acestuia de pe scenă.

„Vina a fost a oamenilor de la securitate, care trebuia sa vină pe scenă să ne informeze despre ce se întâmplă. Oamenii erau cu telefoanele sus, au scris nişte mesaje pe telefoane, dar era greu să citim de pe telefoanele lor. Nu a fost vorba de ignoranţă.

Recomandări REPORTAJ Valea Oltului – viața după barieră. În lipsa traficului, natura își revine și nu prea, iar ministrul Grindeanu supraveghează cu drona progresul lucrărilor

S-a dat un război în sufletele noastre. Pentru ca nu ştiam cum să mai continuăm show-ul, simţindu-ne nedoriţi pe scenă”, a mai spus artistul pe contul său de socializare.

Vezi Rezultate finale BAC 2024 – note după contestații!

Urmărește-ne pe Google News