Acesta a mărturisit că începutul acestui an a fost plin de incertitudini și că momentele grele prin care a trecut l-au făcut să se îndoiască chiar și de prezența sa la competițiile de nivel înalt.

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Rareș Cojoc: „ La începutul acestui an nici măcar nu îndrăzneam să mă gândesc la un al doilea titlu mondial”

„Am avut nevoie de 29 de ani ca să câștig pentru a doua oară titlul de campion mondial. Și cred cu tărie că voi avea nevoie de o viață întreagă ca să înțeleg cu adevărat magnitudinea acestui rezultat. Poate că, totuși, este mai bine să nu o înțelegem niciodată pe deplin. Doar așa putem rămâne modești în fața vieții și în fața a tot ceea ce urmează”, a mărturisit Rareș Cojoc.

Campionul mondial la dans sportiv a subliniat că încercările din viața personală au reprezentat o lecție dură pentru el.

„Cred că aceasta a fost cea mai importantă lecție pe care am învățat-o la finalul anului trecut, fără să știu prin ce încercări aveam să trec la scurt timp după câștigarea titlului mondial din 2025. La începutul acestui an nici măcar nu îndrăzneam să mă gândesc la un al doilea titlu mondial. De fapt, nu eram sigur nici dacă voi mai ajunge să particip la campionat. Și totuși, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt din nou aici. Mai puternic ca niciodată. Mai pregătit ca oricând”, a adăugat sportivul.

Rareș Cojoc și Andreea Matei, performanță istorică în China

Perechea Rareș Cojoc – Andreea Matei a transformat victoriile în rutină. După al doilea titlu mondial consecutiv obținut vinerea trecută în China, a venit duminică încă un succes major: câștigarea Grand Prix-ului de la Nanjing, China, al doilea din cele patru incluse în circuitul Cupei Mondiale 2026.

De-a lungul carierei sale, fostul soț al Andreei Popescu a obținut numeroase titluri importante, printre care multe trofee naționale câștigate încă din adolescență. A cucerit titlul de campion intern de 22 de ori, începând competițiile încă de la vârsta de 15 ani. În anul 2025, soțul Andreei Popescu a reușit să obțină medalia de aur la un eveniment major din China și a adus acasă o medalie de argint de la competițiile mondiale din aceeași perioadă.

Cu un nou trofeu mondial în palmares, Rareș Cojoc demonstrează că a reușit să lase în urmă momentele de criză din viața privată și să își reconfirme statutul de lider în dansul sportiv internațional.

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