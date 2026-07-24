Radu Miruță: „Militarii români au doborât o dronă intrată neautorizat în spațiul aerian românesc”

Într-o postare publicată pe Facebook, Radu Miruță a anunțat intervenția Forțelor Aeriene Române și a felicitat piloții implicați în misiune.

„Eforturile din ultima perioadă dau roade. Militarii români au doborât o dronă intrată neautorizat în spațiul aerian românesc, astăzi în jurul orei 11:07”, a transmis ministrul interimar al Apărării.

Acesta a apreciat modul în care piloții români au reacționat în timpul misiunii. „Felicitări piloților români! Prin profesionalism, sânge rece și reacție rapidă, au neutralizat o dronă care a pătruns astăzi neautorizat în spațiul aerian al României. Este încă o dovadă că Armata Română își îndeplinește misiunea fundamentală: apărarea teritoriului național și protejarea cetățenilor”, a scris Radu Miruță.

Aeronave Eurofighter italiene și F-16 românești, implicate în intervenție

Potrivit ministrului interimar al Apărării, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană care a intrat în spațiul aerian al României.

„În această dimineață, sistemele de supraveghere ale MApN au detectat o țintă aeriană care a intrat în spațiul aerian al României. Au fost activate imediat procedurile de intervenție, fiind ridicate de la sol aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de Poliție Aeriană sub comandă NATO”, a precizat Radu Miruță.

Ulterior, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, a fost luată decizia de ridicare a altor două aeronave românești F-16, cărora le-a fost acordată autorizare de tragere.

„La scurt timp, s-a decis la nivel MApN ridicarea a încă două aeronave românești F-16, cărora li s-a dat autorizare de tragere”, a transmis ministrul.

Drona, doborâtă deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău

Radu Miruță a explicat că ținta aeriană a fost monitorizată și urmărită înainte de intervenția avionului F-16 românesc. „După monitorizarea și urmărirea țintei, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a angajat drona și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău”, a afirmat acesta.

În același timp, au fost aplicate măsurile de protecție pentru populație. „În paralel, au fost puse în aplicare toate măsurile de protecție a populației”, a mai transmis Radu Miruță.

În mesajul său, Radu Miruță a subliniat importanța investițiilor în apărare aeriană, capabilități antidronă și modernizarea Armatei Române. „Acesta este motivul pentru care am susținut constant că România trebuie să investească în apărarea antiaeriană, în capabilități antidronă și în modernizarea armatei”, a precizat ministrul interimar al Apărării.

Acesta a afirmat că evoluția amenințărilor impune pregătirea permanentă a capacităților de apărare.

„Amenințările de astăzi nu mai seamănă cu cele de acum zece ani, iar responsabilitatea noastră este să fim pregătiți înainte ca ele să devină crize”, a transmis Radu Miruță.

„România își respectă angajamentele în cadrul NATO”

În finalul mesajului, ministrul interimar al Apărării a afirmat că echipamentele moderne și militarii pregătiți contribuie la creșterea nivelului de siguranță.

„Fiecare sistem radar nou, fiecare avion modern, fiecare echipament antidronă și fiecare militar bine pregătit înseamnă mai multă siguranță pentru România”, a scris acesta.

Radu Miruță a subliniat că deciziile din domeniul apărării reprezintă investiții în securitatea națională.

„Deciziile pe care le luăm astăzi în domeniul apărării nu sunt cheltuieli. Sunt investiții directe în securitatea fiecărui cetățean și în capacitatea statului român de a-și apăra suveranitatea”, a transmis ministrul.

Mesajul s-a încheiat cu reafirmarea angajamentelor României în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

„România își apără spațiul aerian. România își respectă angajamentele în cadrul NATO. Și România va continua să investească în acele capabilități care transformă securitatea dintr-o promisiune într-o realitate”, a conchis Radu Miruță.

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