Piloții au raportat „o amenințare de tip Shahed”
Șeful Statului Major al Apărării a confirmat că piloții au raportat vizual că ținta era „o amenințare de tip Shahed”.
„Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Geran-2. Repet, în momentul în care o să avem toate detaliile tehnice o să vă oferim răspunsurile. Să speculăm că era încărcată sau nu era încărcată este foarte greu. Din experiența militară pot să vă spun că, nefiind o dronă de cercetare/supraveghere Gerbera în mare majoritate a situațiilor acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad.
Informații în curs de actualizare.
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