Imaginile publicate de cei doi în mediul online au fost suficiente pentru ca urmăritorii să înceapă să pună cap la cap toate indiciile: aceleași peisaje spectaculoase, aceleași locații exclusiviste, aceleași momente petrecute împreună și o chimie pe care fanii spun că este imposibil de ignorat.

Cireașa de pe tort? O glumă făcută de Narcisa despre „sezonul 2”, care a aprins imediat imaginația internauților. Comentariile nu au întârziat să apară, iar fanii au început să se întrebe: sunt doar prieteni sau trăiesc începutul unei frumoase povești de dragoste?

Interesant este că atât Narcisa Florea Pop, cât și Florin Robert Ivașcu au declarat în unele podcasturi că sunt singuri și nu au confirmat oficial că formează un cuplu. Coincidență sau nu, acum cei doi se pare că petrec zile întregi împreună în Grecia, imaginile din vacanță devenind virale în rândul urmăritorilor lor. Iar sursele Libertatea afirmă că tinerii au început de curând o relație.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

La doar 21 de ani, Florin Robert Ivașcu este student la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a reușit să construiască o comunitate de peste 22.000 de urmăritori pe Instagram, unde publică materiale din zona de travel, lifestyle și ospitalitate.

Pe lângă activitatea din mediul online, tânărul este și imaginea resortului de lux pe care familia lui îl are în Maramureș, ocupându-se de marketing și promovarea afacerii. Videoclipurile sale au adunat milioane de vizualizări pe internet, iar colaborările cu branduri și destinații turistice l-au transformat într-unul dintre cei mai urmăriți creatori de conținut din zonă.

De cealaltă parte, Narcisa Florea Pop impresionează prin performanțele sportive, fiind campioană națională de cinci ori consecutiv la lupte, la nivel de juniori, dar și prin prezența sa tot mai vizibilă în mediul online.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE