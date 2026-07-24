Ce magnitudine a avut cutremurul din Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 a avut loc vineri dimineața. Acesta s-a produs la ora 5.19, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Unde s-a resimțit cutremurul de vineri dimineața

Seismul, înregistrat la o adâncime de 109,3 kilometri, s-a resimțit în apropierea orașelor Buzău (47 km sud), Focșani (53 km sud) și Brașov (74 km est). În luna iulie, România a înregistrat 15 cutremure, toate cu magnitudini între 2 și 3,4. Cel mai puternic seism din 2026 a fost de 4,5 pe 26 februarie, tot în Vrancea.

Recomandările IGSU în caz de cutremur

Conform ghidurilor oficiale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), respectarea câtorva reguli simple de siguranță poate salva vieți în cazul unui seism. Principala recomandare a salvatorilor în momentul producerii unui seism este păstrarea calmului și evitarea părăsirii clădirilor în timpul mișcării pământului, întrucât majoritatea accidentărilor au loc în încercarea de a ieși în exterior.

Iată recomandările IGSU pentru cetățeni, în timpul unui cutremur:

În interior: Persoanele trebuie să se adăpostească imediat sub o piesă de mobilier rezistentă (masă, birou) sau sub un cadru de ușă de rezistență, protejându-și capul și ceafa cu brațele. Este esențială îndepărtarea de ferestre, geamuri, oglinzi și piese de mobilier suspendate. Utilizarea liftului și a scărilor în timpul cutremurului este strict interzisă, scările fiind primele elemente structurale expuse prăbușirii.

În exterior: Se recomandă îndepărtarea de clădiri, stâlpi de înaltă tensiune, copaci, poduri și cabluri electrice.

În autovehicule: Șoferii trebuie să oprească mașina într-un loc sigur – departe de clădiri sau pasaje – și să rămână în interior până la finalizarea mișcării seismice.

Ce recomandă autoritățile după încetarea cutremurului

După încetarea cutremurului, evacuarea clădirilor trebuie făcută cu atenție, folosind exclusiv scările. Înainte de părăsirea spațiilor, se recomandă oprirea instalațiilor de gaz, apă și energie electrică. Punctele de foc deschis (chibrituri, brichete, lumânări) sunt interzise din cauza riscului ridicat de explozie generat de eventualele scurgeri de gaz.

Pentru a nu bloca rețelele de telecomunicații necesare intervențiilor de urgență, apelurile telefonice trebuie limitate la cazurile critice dirijate către numărul 112, iar populația este sfătuită să urmărească instrucțiunile oficiale difuzate la radio sau televiziune. Ghidul pentru cutremur este disponibil pe platforma Fiipregătit.ro.