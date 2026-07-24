Ce buget au românii pentru vacanță

Studiul arată că cei care aleg să plece în vacanță preferă, în majoritate, destinațiile din România, sejururile de câteva zile și să-și organizeze singuri concediului.

Întrebați ce sumă intenționează să cheltuiască pentru concediul din această vară, respondenții au oferit următoarele răspunsuri:

aproape 25% vor aloca între 1.000 și 3.000 de lei;

14,5% estimează un buget între 3.000 și 6.000 de lei;

circa 9% spun că vor cheltui între 6.000 și 10.000 de lei;

4% intenționează să depășească 10.000 de lei;

aproximativ 10% vor avea un buget de sub 1.000 de lei.

Cea mai îngrijorătoare concluzie a sondajului este că aproape 39% dintre respondenți afirmă că nu vor pleca în concediu în această vară.

România rămâne destinația preferată

Dintre cei care merg în vacanță, majoritatea aleg destinațiile din țară.

Conform sondajului:

peste 34% își vor petrece concediul pe litoralul românesc;

aproximativ 32% aleg stațiunile montane din România;

aproape 7% vor merge la rude sau la țară;

peste 20% au ales o vacanță în străinătate.

Astfel, destinațiile din România sunt preferate de aproape trei ori mai mulți respondenți decât cele externe.

Sondajul arată că majoritatea românilor nu mai apelează la agențiile de turism pentru rezervări.

Peste 76% spun că își organizează singuri vacanța;

aproximativ 24% aleg serviciile unei agenții de voiaj.

Vacanțe mai scurte în 2026

Durata concediilor rămâne redusă pentru cei mai mulți români.

La întrebarea privind numărul de zile pe care și le permit pentru vacanță, respondenții au răspuns astfel:

43% vor pleca pentru 3-4 zile;

36% au ales un concediu de 7 zile;

11% vor sta în vacanță 10 zile;

sub 10% își permit concedii de 14 zile sau mai mult.

Principalul motiv pentru care românii aleg să plece în concediu rămâne odihna.

Potrivit sondajului:

56% merg în vacanță pentru relaxare;

peste 30% spun că vor îmbina concediul cu activități de serviciu sau alte obligații;

13% aleg vacanța pentru vizitarea obiectivelor turistice;

doar 1% declară că principalul scop al concediului este cumpărăturile.

În ceea ce privește rezervarea biletelor pentru atracțiile turistice, rezultatele arată că doar 37% dintre respondenți cumpără biletele online, în timp ce 63% preferă să le achiziționeze direct de la casele de bilete.

Sondajul a fost realizat online de comparatorul financiar FinZoom, la solicitarea CEC Bank, pe un eșantion de aproximativ 1.200 de respondenți din întreaga țară, reprezentativ pentru utilizatorii de internet.

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