Primele imagini cu zona din Buzău unde a fost doborâtă drona de un pilot român de F-16

Imagini din zona unde a fost doborâtă drona

Drona doborâtă vineri de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a urmat un traseu neobișnuit prin sud-estul țării. Aparatul a fost detectat în apropiere de Sulina, a zburat spre Brăila, apoi a coborât în direcția Fetești, înainte de a schimba din nou direcția și de a înainta spre județul Buzău. Ținta a fost distrusă cu o rachetă la ora 11.02, deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina.

MApN a explicat cum a fost doborâtă drona de la Buzău

Ministerul Apărării Naționale a oferit detalii oficiale despre incidentul aerian grav petrecut vineri, 24 iulie, când o dronă neidentificată a pătruns adânc în spațiul aerian al României și a fost doborâtă la Buzău.

Obiectul aerian a fost monitorizat continuu și, în cele din urmă, neutralizat de o rachetă lansată de pe o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău. Ministerul Apărării Naționale a transmis prima reacție după incidentul de la Buzău și a precizat cum s-au desfășurat evenimentele de vineri dimineața, în cazul dronei doborâte de pilotul de pe F-16.

Cronologia evenimentelor:

Ora 09:39 – Detectarea țintei: Sistemul de supraveghere radar al MApN detectează o țintă aeriană (dronă) la aproximativ 20 km Est de Sulina, intrând în spațiul aerian național.

Ora 09:48 – Prima decolare (Poliția Aeriană): Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene decolază de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situației.

Ora 10:56 – A doua decolare: Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române decolază de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru a se alătura misiunii de monitorizare și urmărire.

După ora 10:56 (Ora exactă nespecificată în text) – Angajarea și doborârea țintei: O aeronavă F-16 românească angajează drona cu o rachetă și o doboară deasupra unei zone nelocuite, în apropierea localității Padina (județul Buzău).

Care a fost traseul dronei prin România

Drona interceptată și doborâtă vineri de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a parcurs un traseu neobișnuit prin sud-estul României. Aceasta a fost identificată inițial în apropierea orașului Sulina, după care și-a continuat zborul spre Brăila, a coborât către Fetești, iar ulterior și-a schimbat din nou direcția, îndreptându-se către județul Buzău.

Traseul dronei doborâte de F-16: a intrat pe la Sulina, a coborât spre Fetești și s-a întors spre Buzău. Imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale (AI)

Cum a fost detectată drona și când s-a dat alerta din Delta Dunării

Radarul sistemului de supraveghere al MApN a înregistrat prima dată ținta aeriană la ora 09:39. Drona se afla la o distanță de aproximativ 20 de kilometri Est de Sulina când a traversat frontiera de stat și a intrat în spațiul aerian național.

Aparatul de zbor neautorizat a urmat o rută complexă care a traversat mai multe județe: a intrat prin Sulina, a continuat spre Brăila, s-a îndreptat spre Fetești și a avansat ulterior către județul Buzău.

Din cauza riscului potențial pentru populație, Centrul Național Militar de Comandă a notificat imediat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În consecință, au fost emise mesaje RO-Alert pentru alertarea cetățenilor din județele Tulcea și Brăila.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectatvineri, 24 iulie, la ora 09.39, o ţintă aeriană la o distanţă de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spaţiul aerian naţional, pe traiectul Sulina-Brăila-Feteşti-Buzău”, a transmis MApN.

Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol

Mai întâi, la ora 09:48, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în serviciul de luptă la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol.

Ulterior, la ora 10:56, două avioane de luptă F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești, s-au alăturat misiunii de interceptare și monitorizare.

„Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu şi două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situaţiei”, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale”, se mai arată în comunicatul MApN.

Pilotul avionului F-16 a doborât în jurul orei 11:00

Aproape de ora 11:00, traiectoria dronei se îndrepta spre interiorul județului Buzău. Decizia finală de neutralizare a fost luată în condiții de maximă siguranță, după ce aeronavele de vânătoare au identificat un perimetru lipsit de pericole pentru populație.

La ora 11:02, pilotul unei aeronave F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta aeriană și a lansat o rachetă. Drona a fost lovită și prăbușită direct într-o zonă nelocuită din apropierea localității Padina, județul Buzău. „În această dimineață, la 11:02, un pilot român, aflat la manșa unei aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al României”, a mai precizat Ministerul Apărării Naționale.

Pilotul a putut să tragă pentru că zona era nelocuită

Într-o postare pe contul de Facebook, președintele Nicușor Dan a anunțat că pilotul avionului de luptă F-16 a putut să țintească și să doboare drone care intrase ilegal în spațiul aerian al României pentru că zona era una nelocuită.

„În această dimineață, în jurul orei 11:00, un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre.

Zona era nelocuită, astfel încât pilotul a putut să tragă fără să existe niciun fel de risc. În prezent, echipele instituțiilor cu atribuții cercetează zona pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a transmis președintele Nicușor Dan.

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