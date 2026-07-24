Metoda este încă puțin cunoscută.

Hans-Peter Korn, în vârstă de 75 de ani, a scos la vânzare o tabletă veche pe platforma Ricardo.ch. La scurt timp după încheierea tranzacției, cumpărătoarea din Elveția a început să îl preseze să trimită coletul.

„La doar o zi după vânzare, femeia m-a întrebat agresiv când voi expedia, în sfârșit, articolul. Mi-a trimis notificări și chiar m-a amenințat cu un avocat și cu depunerea unei plângeri la poliție.”, a spus pensionarul.

Pentru a-l convinge, cumpărătoarea i-a trimis și o captură de ecran cu o presupusă confirmare de plată prin e-banking și i-a cerut să folosească o etichetă de transport deja pregătită.

Hans-Peter Korn a observat că pe eticheta de expediere, expeditorul nu era trecut cu numele său. Deși a expediat coletul, presiunile primite l-au făcut să cerceteze situația. Astfel a descoperit că metoda era discutată deja pe forumuri și rețele sociale.

„După aceea, am fost mai înțelept: Nu folosiți niciodată o etichetă preimprimată de cumpărător!”

Escrocii folosesc două metode principale: fie folosesc pe eticheta de transport un expeditor fals, fie folosesc coduri de bare manipulate.

Ulterior, cumpărătorul susține că nu a primit coletul. Atunci când vânzătorul încearcă să demonstreze că a expediat produsul, apar probleme: fie nu figurează ca expeditor, fie codul de bare indică faptul că pachetul nu a fost livrat.

Oficiul Federal pentru Securitate Cibernetică din Elveția a precizat că această metodă nu fusese raportată până acum ca tip distinct de fraudă.

Potrivit instituției, între 1 ianuarie și 12 iulie 2026 au fost înregistrate 1.727 de sesizări privind fraude, dintre care 591 au vizat anunțurile de vânzări online.

Reprezentanții platformei Ricardo au declarat că astfel de situații sunt încă foarte rare.

„Serviciul nostru de relații cu clienții a primit până acum o singură altă sesizare în care un cumpărător a încercat să forțeze vânzătorul să trimită o etichetă. Vânzătorul a refuzat și, prin urmare, nicio vânzare nu a fost finalizată.”, au spus reprezentanții platformei.

Hans-Peter Korn spune că după expedierea coletului, femeia nu a mai răspuns mesajelor sale.

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