Cristina Mîndru, femeia care a lucrat ca bonă pentru Irina Columbeanu, a vorbit despre experiența sa în vila de la Izvorani și despre diferențele dintre imaginea conturată de presă la acea vreme și realitatea cotidiană din familie.

Cristina Mîndru avea doar 18 ani când a fost angajată de Monica Gabor pentru a îngriji copilul cuplului. Timp de aproape un an, aceasta a locuit în reședința de la Izvorani, având ocazia să observe îndeaproape viața de zi cu zi a celei mai mediatizate familii din România anilor 2000.

Monica Gabor și Irinel ColumbeanuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8


„În ciuda tuturor speculațiilor de atunci legate de diferența de vârstă sau de faptul că Monica s-ar fi căsătorit pentru bani, eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă foarte plăcută și deseori amuzantă. Monica era afectuoasă, jucăușă, copilăroasă și foarte atentă cu domnul Irinel”, a declarat Cristina Mîndru pentru Cancan.

Aceasta a adăugat că nu a asistat la conflicte sau episoade autoritare între Monica și Irinel Columbeanu, menționând că diferența dintre realitatea trăită de ea în casă și speculațiile apărute ulterior în spațiul public era considerabilă.

„ Am petrecut foarte mult timp în preajma lor și nu am asistat la conflicte sau la situații în care să simt că unul trebuia să se impună în fața celuilalt. Ceea ce mă surprindea uneori era diferența dintre realitatea pe care o vedeam eu în casă și ceea ce apărea ulterior în presă. Eu eram acolo, trăiam alături de ei și vedeam lucrurile din interior, iar uneori imaginea prezentată public era diferită de ceea ce experimentam eu”, a spus ea pentru sursa menționată mai sus.

Fosta bonă a Irinei Columbeanu, dezvăluiri despre Irinel

Referindu-se la fostul om de afaceri Irinel Columbeanu, fosta angajată își amintește că acesta avea o fire empatică și o mare încredere în cei din jur – trăsături care, în opinia ei, l-au făcut uneori vulnerabil în fața persoanelor interesate doar de statutul său financiar.

„Eu l-am perceput întotdeauna ca pe un om foarte bun, poate uneori prea bun și prea încrezător în oameni. Cred că generozitatea lui a fost una dintre cele mai frumoase calități ale sale, dar probabil și una dintre vulnerabilitățile lui”, a explicat fosta bonă pentru sursa citată.
Printre obiceiurile zilnice ale fostului proprietar de la Izvorani, Cristina Mîndru și-a amintit de rutina acestuia de a face mișcare în fiecare dimineață în zona piscinei de la demisolul vilei.

„Pentru mine, la doar 18 ani, totul era impresionant. Era o vilă spectaculoasă și o lume complet diferită de cea din care veneam. Însă acea perioadă m-a învățat foarte devreme că banii nu garantează fericirea și că aparențele pot înșela. Am înțeles că ceea ce publicul vede din exterior reprezintă doar o parte din viața unor oameni și că în spatele unei imagini perfecte pot exista și lucruri pe care nimeni nu le vede. Nu mă refer la familia Columbeanu, ci la întreaga lume mondenă pe care am avut ocazia să o cunosc în jurul lor. Experiența aceea mi-a schimbat foarte mult perspectiva asupra vieții”, a concluzionat Cristina Mîndru în interviul pentru Cancan.

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